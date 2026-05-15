RETRO RÁDIÓ

Rohantak a tűzoltók: hatalmas lángokban égett egy gyermekkórus busza az M0-son

A jármű percek alatt lángba borult, végül teljesen leégett. Szerencsére senki nem sérült meg a tűzesetben.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.05.15. 21:36
baleset M0 Gyermekkórus tűzeset

Hatalmas riadalmat okozott péntek délelőtt egy gyermekkórus kigyulladt autóbusza az M0-s autóúton, Törökbálint közelében. A buszon gödöllői diákok utaztak, akik egy kaposvári kórusfesztiválra tartottak. Bár személyi sérülés nem történt, a gyerekek minden csomagja és felszerelése megsemmisült a tűzben.

alt=kigyulladt egy gyermekkórus busza az M0-son
A tűzoltók percek alatt kiértek az M0-ás tűzesethez: kigyulladt egy gyermekkórus busza / Fotó: MW

A gyermekkórus tagjai sértetlenek, azonban mindenük odaveszett

A katasztrófavédelem közlése szerint az eset az M0-s autóút 8-as kilométerénél történt, az M1-es autópálya irányába vezető szakaszon. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral fékezték meg a lángokat, miközben az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a mentés idejére. A buszon, mintegy ötven gyermek utazott Gödöllőről Kaposvárra egy kétnapos országos kórustalálkozóra. A diákok szerencsésen kijutottak a járműből, azonban a poggyászaik, ruháik és fellépéshez szükséges holmijaik odavesztek. 

A kaposvári rendezvény idén is az ország számos pontjáról várja a fiatal tehetségeket. A Kicsinyek Kórusainak Országos Fesztiválját már négy évtizede rendezik meg, 2026-ban pedig immár a 18. alkalommal találkoznak a gyermekkórusok. A szervezők szerint a program célja, hogy a fiatalok bemutatkozhassanak, fejlődjenek és szakmai visszajelzést kapjanak.

A fesztiválra Budapestről, Nyíregyházáról, Gödöllőről és Székesfehérvárról is érkeznek résztvevők, összesen csaknem 350 gyermek. Egyelőre nem tudni, hogy a gödöllői csoport végül el tud-e jutni a versenyre egy másik busszal - írja a SONLINE.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu