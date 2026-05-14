Most jött: baleset történt, nem járnak a villamosok

Összeütközött egy villamos és egy személykocsi Budapest kilencedik kerületében, a Haller utcában csütörtök délelőtt. A karambol miatt a villamosforgalom mindkét irányban áll, a gépjárművek pedig a Haller utca Duna felé tartó oldalán nem közlekedhetnek. A villamosbalesetben érintett járművön körülbelül huszan utaztak, az autóban ketten ültek, a helyszínre mentő is érkezett. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést – közölte a katasztrófavédelem csütörtök délelőtt fél tizenegy körül.

A BKK Info a következő tájékoztatást adta a Facebook-oldalán: „Baleset történt a IX., Haller utcában a Soroksári út felé a Vaskapu utcánál, a forgalom a villamospályán haladhat. A 2B villamos nem közlekedik a Haller utca / Mester utca és a Haller utca / Soroksári út, a 23-as villamos a Nagyvárad tér és a Haller utca / Soroksári út, a 24-es villamos a Közvágóhíd és a Nagyvárad tér közötti szakaszon. Pótlóbusszal lehet utazni a Nagyvárad tér és a Közvágóhíd között.”