Milliárdok a csillagokban: Szegedi Erika elárulta, hogyan vonzhatod be a főnyereményt, ez a három csillagjegy a legesélyesebb

Sokan csak legyintenek a szerencsejátékra, mondván, a matek ellenük dolgozik. Ám amikor a kijelzőkön megjelenik a 37 milliárd forintos Eurojackpot-főnyeremény, még a legpesszimistábbak keze is megremeg a lottózókban. Ez az az összeg, amivel nemcsak egy élet, de generációk sorsa változhat meg örökre. Ehhez jön még a Kenó 3 milliárdos esélye, ami a hab a tortán. Szegedi Erika, Európa főboszorkánya szerint a válasz a kérdésre, kinek van esélye a hétvégén nyereményre, a csillagokban és a személyes energiákban rejlik. A főboszorkány úgy látja, a 2026-os esztendő a nagy áttörések éve, és ez a hétvége különösen vibrál a sorsfordító energiáktól.

Lottóőrület Magyarországon: míg a Kenó főnyereménye a 3 milliárdot súrolja, az Eurojackpot 37 milliárd forintos összege már-már felfoghatatlan luxust ígér. Fotó: Pexels

Szegedi Erika: A kiválasztottak a szerencse kegyeltjei

A hétvégén a Jupiter és a Vénusz különleges fényszöge olyan pénzügyi csatornákat nyit meg, amelyekre ritkán van példa

– kezdi Erika, aki szerint vannak csillagjegyek, amelyeknél most a sorsszerűség dominál. Az Ikreknek most minden megérzése aranyat érhet, ne gondolkodjanak, csak cselekedjenek! A Rákoknak a család és az otthon biztonsága iránti vágya olyan vonzerőt generál, ami mágnesként rántja be a nyereményt. A Skorpiónak pedig a májusi telihold utóhatásai adnak egyfajta hatodik érzéket a számokhoz.

A Halak szülöttei se maradjanak ki, hiszen náluk most a spiritualitás anyagi haszonra váltható, ha képesek elcsendesedni és meghallani a belső hangjukat

–hangsúlyozza Európa főboszorkánya.

Szegedi Erika szerint a 2026-os esztendő a nagy áttörések éve, és ez a hétvége különösen vibrál a sorsfordító energiáktól Fotó:Metropol

Boszorkányos praktikák a szelvény mellé

Szegedi Erika szerint a szerencse nemcsak jön, hanem hívni is érdemes.

A pénz egy energia, ami szereti a figyelmet és a tiszteletet

– vallja. De mit tehetünk mi magunk, hogy a nagy nyeremény felé billentsük a mérleget?

A jósnő egyik bevált módszere az arany elefánt rituáléja. Egy felfelé álló ormányú elefántfigurát kell az ablak felé fordítani és aláhelyezni a már kitöltött, de még le nem játszott szelvényt. Ez a szimbólum segít bevezetni a bőséget a lakásba. Ha pedig van otthon Buddha-szobrunk, a hétvégén ne felejtsük el megtisztelni: egy darabka minőségi csokoládé vagy egy fényes pénzérme a szobor mellé helyezve „megédesítheti” a sorsunkat.