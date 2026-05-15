Milliárdok a csillagokban: Szegedi Erika elárulta, hogyan vonzhatod be a főnyereményt, ez a három csillagjegy a legesélyesebb
Újabb lottóőrület Magyarországon: míg a Kenó főnyereménye a 3 milliárdot súrolja, az Eurojackpot 37 milliárd forintos összege már-már felfoghatatlan luxust ígér. Szegedi Erika, Európa főboszorkánya szerint a hétvégi bolygóállások kaput nyitnak a bőség felé, de nem mindegy, ki és hogyan kéri az égiektől a szerencsét.
Sokan csak legyintenek a szerencsejátékra, mondván, a matek ellenük dolgozik. Ám amikor a kijelzőkön megjelenik a 37 milliárd forintos Eurojackpot-főnyeremény, még a legpesszimistábbak keze is megremeg a lottózókban. Ez az az összeg, amivel nemcsak egy élet, de generációk sorsa változhat meg örökre. Ehhez jön még a Kenó 3 milliárdos esélye, ami a hab a tortán. Szegedi Erika, Európa főboszorkánya szerint a válasz a kérdésre, kinek van esélye a hétvégén nyereményre, a csillagokban és a személyes energiákban rejlik. A főboszorkány úgy látja, a 2026-os esztendő a nagy áttörések éve, és ez a hétvége különösen vibrál a sorsfordító energiáktól.
Szegedi Erika: A kiválasztottak a szerencse kegyeltjei
A hétvégén a Jupiter és a Vénusz különleges fényszöge olyan pénzügyi csatornákat nyit meg, amelyekre ritkán van példa
– kezdi Erika, aki szerint vannak csillagjegyek, amelyeknél most a sorsszerűség dominál. Az Ikreknek most minden megérzése aranyat érhet, ne gondolkodjanak, csak cselekedjenek! A Rákoknak a család és az otthon biztonsága iránti vágya olyan vonzerőt generál, ami mágnesként rántja be a nyereményt. A Skorpiónak pedig a májusi telihold utóhatásai adnak egyfajta hatodik érzéket a számokhoz.
A Halak szülöttei se maradjanak ki, hiszen náluk most a spiritualitás anyagi haszonra váltható, ha képesek elcsendesedni és meghallani a belső hangjukat
–hangsúlyozza Európa főboszorkánya.
Boszorkányos praktikák a szelvény mellé
Szegedi Erika szerint a szerencse nemcsak jön, hanem hívni is érdemes.
A pénz egy energia, ami szereti a figyelmet és a tiszteletet
– vallja. De mit tehetünk mi magunk, hogy a nagy nyeremény felé billentsük a mérleget?
A jósnő egyik bevált módszere az arany elefánt rituáléja. Egy felfelé álló ormányú elefántfigurát kell az ablak felé fordítani és aláhelyezni a már kitöltött, de még le nem játszott szelvényt. Ez a szimbólum segít bevezetni a bőséget a lakásba. Ha pedig van otthon Buddha-szobrunk, a hétvégén ne felejtsük el megtisztelni: egy darabka minőségi csokoládé vagy egy fényes pénzérme a szobor mellé helyezve „megédesítheti” a sorsunkat.
A vizualizáció ereje
A legfontosabb, hogy ne a hiányra, hanem a beteljesülésre koncentráljunk
– tanácsolja Szegedi Erika. A szelvény kitöltése előtt gyújtsunk egy zöld gyertyát – ez a bőség színe –, és pár percig csukott szemmel képzeljük el, ahogy a banki értesítés megérkezik a telefonunkra. Ne a számokat lássuk, hanem az érzést, amit a szabadság ad!
Legyen szó Eurojackpotról vagy Kenóról, a lényeg a tiszta szándék. A főboszorkány szerint, ha valaki nem önzésből, hanem építő jelleggel vágyik a vagyonra, az univerzum hamarabb adja meg a kulcsot a mesés gazdagsághoz.
