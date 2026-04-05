„A sors kereke megállt a pusztulásnál” – Szegedi Erika kiterítette a Halál és a Torony kártyáját
Nincs több menekvés, az ítéletnap közelebb van, mint hinnénk! Európa főboszorkánya, Szegedi Erika megtörte a csendet, és egy olyan sötét jövőképet vázolt fel, amelytől még a legkeményebb szívűek is zokogni fognak.
Szegedi Erika, Európa főboszorkányának szobájában a levegő megáll, mintha egy láthatatlan kéz fojtogatná a jelenlévőket. Az asztalon a Halál és a Torony kártyája mellett egy fekete gyertya serceg, lángja pedig vészjóslóan vörösbe fordul. A főboszorkány tekintetében pedig ott vibrált az a perzselő káosz, ami szerinte hamarosan mindannyiunkat elnyel.
„A sors kereke megállt a pusztulásnál. Amit eddig kánikulának hívtunk, az kismiska ahhoz képest, ami most ránk ront!” – kezdte remegő hangon Erika. „Látom a láthatatlan gyilkost, amit a tudósok El Niñónak neveznek, de én tudom, mi ez valójában: a Föld láza, ami ki akarja égetni magából az emberiséget. 2026 nyara nem a strandolásról szól majd, hanem a puszta túlélésért vívott harcról!” – részletezte.
Szegedi Erika: szörnyeteg emészti fel a világot
Bár a szakértők bonyolult modellekről beszélnek, Szegedi Erika szerint a helyzet egyszerű és halálos. A Csendes-óceán mélyén egy olyan „szuper-energia” szabadult el, ami felborítja a világ rendjét. A víz forrni kezd, a szelek megállnak, és egy gigantikus üvegbúrát vonnak Európa fölé, ami alatt élve sülünk meg.
Azt mondják, pajzsként véd minket a viharoktól? Hazugság! Ez a pajzs valójában egy kemence fala!
– csattant fel a boszorkány. „Látom a 45-50 fokos lökéshullámokat, amik végigsöpörnek az utcákon. Az aszfalt folyékonnyá válik, a falak ontják magukból a hőt, és még éjszaka sem lesz menekvés. A levegő olyan forró lesz, hogy minden lélegzetvétel fájni fog!”
„Mind meghalunk, ha nem tiszteljük az átkot”
Erika korábbi jóslata, miszerint a tavasz megszűnik létezni, félelmetes módon válik valóra. Szerinte a „télből a tűzbe” zuhanunk, és mire észbe kapnánk, már május végén 35 fok feletti kánikula sokkolja a szervezetünket. De az igazi borzalom júliusban kezdődik.
Látom az embereket, ahogy a vízparton próbálnak menedéket keresni, de a folyók medre kiszárad, a tavak vize pedig langyos mocsárrá válik. Nincs hová bújni! A kártyáim szerint a Nap haragja idén válogatás nélkül sújt le. Aki azt hiszi, a légkondi megmenti, az téved: a gépek leállnak, az áramhálózat összeomlik a terhelés alatt, és ott maradunk védtelenül a 45 fokos pokolban. Mind meghalunk, ha nem vesszük észre a jeleket!
– tette hozzá vészjóslóan.
Kiszáradt föld, éhezés és káosz
A főboszorkány látomásaiban, a magyar rónaság lángokban áll. Szerinte a „szuper-jelenség” minden csepp vizet kiszív a földből, a termés pedig hamuvá válik még a betakarítás előtt. „Nem lesz mit enni, mert a búza elszárad a szárán, a gyümölcsök pedig megfőnek a fán. A víz úr volt, de most a tűz az Isten! A 2026-os év a nagy szomjazás éve lesz. Látom a harcot egyetlen pohár vízért, látom az arcokon a kétségbeesést, amikor rájönnek, hogy a pénz nem iható, és a luxusautóban is csak megfulladni lehet a hőségtől!” – mondta Szegedi Erika.
Az utolsó esély a megváltásra
Bár a jóslat sötétebb, mint a legrosszabb horrorfilm, Szegedi Erika szerint egyetlen, apró kapu még nyitva áll. Ez azonban nem fizikai, hanem lelki kapu.
Aki belülről forrong a gyűlölettől, azt a külső hőség pillanatok alatt felemészti. A testünk nem bírja el ezt a kozmikus büntetést, ha a lelkünk nincs békében. Azt tanácsolom: békéljetek meg a sorsotokkal és egymással! Tartalékoljatok minden csepp vizet, keressétek a mély pincék hűvösét, és imádkozzatok, hogy a természet dühöngése hamarabb véget érjen, mint az életünk. Készüljetek, mert a 2026-os nyáron az égbolt is ránk szakad, és a Nap tüze nem ismer kegyelmet!
– hangsúlyozta Szegedi Erika.
Erika ezután eloltotta a gyertyát, és a szobára boruló sötétségben csak a fülledt, mozdulatlan levegő maradt. A jóslat elhangzott, a jövő pedig eldőlt: a pokoli nyár már az ajtónkon kopogtat.
