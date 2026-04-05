„A sors kereke megállt a pusztulásnál” – Szegedi Erika kiterítette a Halál és a Torony kártyáját

Szegedi Erika, Európa főboszorkányának szobájában a levegő megáll, mintha egy láthatatlan kéz fojtogatná a jelenlévőket. Az asztalon a Halál és a Torony kártyája mellett egy fekete gyertya serceg, lángja pedig vészjóslóan vörösbe fordul. A főboszorkány tekintetében pedig ott vibrált az a perzselő káosz, ami szerinte hamarosan mindannyiunkat elnyel.

Szegedi Erika szerint kinyílik a pokol kapuja (Fotó: Metropol)

„A sors kereke megállt a pusztulásnál. Amit eddig kánikulának hívtunk, az kismiska ahhoz képest, ami most ránk ront!” – kezdte remegő hangon Erika. „Látom a láthatatlan gyilkost, amit a tudósok El Niñónak neveznek, de én tudom, mi ez valójában: a Föld láza, ami ki akarja égetni magából az emberiséget. 2026 nyara nem a strandolásról szól majd, hanem a puszta túlélésért vívott harcról!” – részletezte.

Szegedi Erika: szörnyeteg emészti fel a világot

Bár a szakértők bonyolult modellekről beszélnek, Szegedi Erika szerint a helyzet egyszerű és halálos. A Csendes-óceán mélyén egy olyan „szuper-energia” szabadult el, ami felborítja a világ rendjét. A víz forrni kezd, a szelek megállnak, és egy gigantikus üvegbúrát vonnak Európa fölé, ami alatt élve sülünk meg.

Azt mondják, pajzsként véd minket a viharoktól? Hazugság! Ez a pajzs valójában egy kemence fala!

– csattant fel a boszorkány. „Látom a 45-50 fokos lökéshullámokat, amik végigsöpörnek az utcákon. Az aszfalt folyékonnyá válik, a falak ontják magukból a hőt, és még éjszaka sem lesz menekvés. A levegő olyan forró lesz, hogy minden lélegzetvétel fájni fog!”

„Mind meghalunk, ha nem tiszteljük az átkot”

Erika korábbi jóslata, miszerint a tavasz megszűnik létezni, félelmetes módon válik valóra. Szerinte a „télből a tűzbe” zuhanunk, és mire észbe kapnánk, már május végén 35 fok feletti kánikula sokkolja a szervezetünket. De az igazi borzalom júliusban kezdődik.

Látom az embereket, ahogy a vízparton próbálnak menedéket keresni, de a folyók medre kiszárad, a tavak vize pedig langyos mocsárrá válik. Nincs hová bújni! A kártyáim szerint a Nap haragja idén válogatás nélkül sújt le. Aki azt hiszi, a légkondi megmenti, az téved: a gépek leállnak, az áramhálózat összeomlik a terhelés alatt, és ott maradunk védtelenül a 45 fokos pokolban. Mind meghalunk, ha nem vesszük észre a jeleket!

– tette hozzá vészjóslóan.