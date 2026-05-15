Fordulat: 30 év után kiengedték a rabot a halálsorról

Egy halálsoron lévő elítélt kerülhet szabadlábra, akit egy gyilkossági ügy miatt ítéltek el. A férfi közel 30 évig ártatlannak vallotta magát, s ha kifizetik az óvadékot, akkor szabadlábra kerülhet. Kiderült ugyanis, hogy nem megfelelően kezelték a férfi ügyét.

Közel 30 évig volt a halálsoron a férfi, akinek az ügyét újra tárgyalják (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Halálsoron lévő elítéltet helyezhetnek szabadlábra

1997-ben egy gyilkossági ügy miatt ítélték el Richard Glossipot, aki közel harminc éven át börtönben ült, miközben mindvégig ártatlannak vallotta magát. Egy oklahomai bíró 500 ezer dolláros (180 millió forint) óvadék ellenében szabadlábra helyezte az elítéltet.

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága Glossip halálos ítéletét 2025 februárjában helyezte hatályon kívül, ezzel együtt pedig új út nyílt meg az eljárás előtt. A döntés értelmében, ha Glossip kifizeti az óvadékot, akkor évtizedeken belül most először hagyhatja el a börtön falait. A szabadlábra helyezés feltételei, hogy Glosspinak bokára helyezett nyomkövetőt kell viselnie, be kell tartania a kijárási tilalmat, valamint nem érintkezhet vagy veheti fel a kapcsolatot a tanúkkal.

Glossip ügyvédje, Don Knight így fogalmazott:

29 év után, amelyet egy olyan bűncselekmény miatt töltött börtönben, amit nem követett el, és amely alatt kilenc kivégzési dátummal kellett szembenéznie, valamint háromszor fogyasztotta el az utolsó vacsoráját, Glossip most esélyt kap arra, hogy megtapasztalja a szabadságot.

Nem volt tisztességes a Glossip elleni eljárás

A Legfelsőbb Bíróság döntése szerint nem korrigálták a hamis tanúvallomást az ügyészek, amelyet Justin Sneed, Glossip feltételezett tettestársa tett, illetve visszatartották a férfi pszichiátriai állapotára vonatkozó információkat is. A bíróság megállapította, hogy bizonyítékokat is megsemmisítettek, valamint tanúvallomásokat titkoltak el.

Glossipot azzal vádolták, hogy elrendelte főnöke, egy oklahomai motel tulajdonos, Barry Van Treese meggyilkolását. Glossip a karbantartóként dolgozott a motelben. Sneed azt mondta a hatóságoknak, hogy Glossip 10 ezer dollárt (kb. 3,6 millió forint) ígért neki, ha megöli a főnökét. Sneed vádalkut kötött, majd feltételes szabadlábra helyezés nélkül életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Glossipot halálra ítélték.