RETRO RÁDIÓ

Fordulat: 30 év után kiengedték a rabot a halálsorról

Döntött a bíró. A halálsorról kikerülő férfi ugyanakkor még nem lélegezhet fel.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.15. 21:30
halálsor ártatlan életfogytiglani börtönbüntetés

Egy halálsoron lévő elítélt kerülhet szabadlábra, akit egy gyilkossági ügy miatt ítéltek el. A férfi közel 30 évig ártatlannak vallotta magát, s ha kifizetik az óvadékot, akkor szabadlábra kerülhet. Kiderült ugyanis, hogy nem megfelelően kezelték a férfi ügyét.

Közel 30 évig volt a halálsoron a férfi, akinek az ügyét tárgyalni fogják nem megfelelő intézkedés miatt
Közel 30 évig volt a halálsoron a férfi, akinek az ügyét újra tárgyalják (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Halálsoron lévő elítéltet helyezhetnek szabadlábra

1997-ben egy gyilkossági ügy miatt ítélték el Richard Glossipot, aki közel harminc éven át börtönben ült, miközben mindvégig ártatlannak vallotta magát. Egy oklahomai bíró 500 ezer dolláros (180 millió forint) óvadék ellenében szabadlábra helyezte az elítéltet.

Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága Glossip halálos ítéletét 2025 februárjában helyezte hatályon kívül, ezzel együtt pedig új út nyílt meg az eljárás előtt. A döntés értelmében, ha Glossip kifizeti az óvadékot, akkor évtizedeken belül most először hagyhatja el a börtön falait. A szabadlábra helyezés feltételei, hogy Glosspinak bokára helyezett nyomkövetőt kell viselnie, be kell tartania a kijárási tilalmat, valamint nem érintkezhet vagy veheti fel a kapcsolatot a tanúkkal.

Glossip ügyvédje, Don Knight így fogalmazott: 

29 év után, amelyet egy olyan bűncselekmény miatt töltött börtönben, amit nem követett el, és amely alatt kilenc kivégzési dátummal kellett szembenéznie, valamint háromszor fogyasztotta el az utolsó vacsoráját, Glossip most esélyt kap arra, hogy megtapasztalja a szabadságot.

Nem volt tisztességes a Glossip elleni eljárás

A Legfelsőbb Bíróság döntése szerint nem korrigálták a hamis tanúvallomást az ügyészek, amelyet Justin Sneed, Glossip feltételezett tettestársa tett, illetve visszatartották a férfi pszichiátriai állapotára vonatkozó információkat is. A bíróság megállapította, hogy bizonyítékokat is megsemmisítettek, valamint tanúvallomásokat titkoltak el. 

Glossipot azzal vádolták, hogy elrendelte főnöke, egy oklahomai motel tulajdonos, Barry Van Treese meggyilkolását. Glossip a karbantartóként dolgozott a motelben. Sneed azt mondta a hatóságoknak, hogy Glossip 10 ezer dollárt (kb. 3,6 millió forint) ígért neki, ha megöli a főnökét. Sneed vádalkut kötött, majd feltételes szabadlábra helyezés nélkül életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Glossipot halálra ítélték

Az ügy kapcsán Sonia Sotomayor bíró hangsúlyozta:  

Mivel Sneed vallomása volt az egyetlen közvetlen bizonyíték Glossip bűnösségére, a hitelességének megítélése döntő jelentőségű volt az esküdtszék számára.

Gentner Drummon oklhaomai főügyész a bírói döntés után közölte, egyetért azzal, hogy Glossip nem részesült tisztességes eljárásban, és indokoltnak tartja az új tárgyalást – írja a PEOPLE magazin.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu