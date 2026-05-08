26 évet ült ártatlanul: elárulta a kiszabadult férfi, mire készül

Egy csecsemő halála miatt került rácsok mögé. Most kiderült: ártatlan volt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.08. 20:30
Stephen Martinez közel három évtized után szabadult a börtönből, miután megsemmisítették a korábbi ítéletét. A férfit saját csecsemője halála miatt ítélték el, de igazából ártatlan volt.

Kiszabadult a börtönből az ártatlan férfi

Az ártatlan férfi 26 évig küzdött az ítélet ellen

Az ügy 1998. október 17-éig nyúlik vissza, amikor Martinez segélyhívást indított, mert a kisbaba fulladozni kezdett. A férfi akkor azt mondta a nyomozóknak, a gyerek fulladozott, megrázta, és a baba feje a kiságyhoz ütődött. Martinez végig azt állította, hogy baleset történt, ennek ellenére elítélték a gyermek halála miatt.

A férfit még 2000-ben találták bűnösnek a néhány hónapos Heather Mares halálának ügyében, és feltételes szabadlábra helyezés nélküli életfogytiglani börtönbüntetést kapott.

A férfit most felmentették, miután a Korey Wise Innocence Project segítségével új orvosszakértői vizsgálatok készültek az ügyben. Az új bizonyítékok szerint Heather halálát valószínűleg tüdőgyulladás szövődményei okozták, nem pedig bántalmazás.

A szakértői jelentések arra is rámutattak, hogy a koponyatörés akár hetekkel korábban, egy esés következtében is kialakulhatott. A dokumentumok szerint a tudomány jelenlegi állása nem támasztja alá, hogy a baba sérüléseit vagy halálát megrázás okozta volna.

Az indítvány további orvosi feljegyzéseket is tartalmazott, amelyek szerint Heather rövid élete során többször is légzőszervi betegségekkel küzdött. A jelentések kiemelték azt is, hogy Martinez azonnal hívta a 911-et, és a mentők kiérkezéséig megpróbálta újraéleszteni a kislányt. A gyermeket kórházba szállították, ahol még aznap este elhunyt.

A most szabadult Martinez azóta újra kapcsolatba lépett családjával és jelenlegi feleségével, akit még a középiskolából ismert. Bár évekre elszakadtak egymástól, 2023-ban egy véletlen találkozás során ismét egymásra találtak. Martinez elmondta, hogy most, a szabadulása után elsősorban a családjával és a szeretteivel szeretné bepótolni az elvesztegetett éveket.

Csodálatos, lenyűgöző, egyszerűen hihetetlen érzés magam mögött hagyni az acélt, betont, szögesdrótot és egy új kezdettel visszatérni a társadalomba

– árulta el.

A férfi a börtönben sok időt töltött önfejlesztéssel, azzal, hogy jobb emberré, jobb apává, jobb férjjé váljon. Martinez most abban reménykedik, hogy a mentális egészségügyben szerezhet karriert és jogtalanul elítélt társaival dolgozhat együtt – írja a People.

 

