Tortillából pizza? Ez a konyhai trükk mindent visz!

A pizzát mindenki szereti, a divatos töltött szélű pizza pedig pláne sokak kedvence. Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy egy olyan pizzát kóstolhatnál, aminek nem csak a széle töltött?! Ez a konyhai trükk nem csak gyors és könnyen elkészíthető, finom, meleg ételt biztosít, de szinte semmi dolgod nem lesz vele a konyhában!

Két tortillából készül a sajátos pizza: ez a konyhai trükk lehet az új kedvenced!

A praktikáiról ismert Liz & Jeff Facebook-oldal ezúttal egy olyan konyhai trükköt osztott meg, ami után bárki megnyalja mind a tíz ujját! A sajátos pizzareceptjükhöz mindössze két tortillalap, olaj, paradicsomszósz, sajt és felvágott kell. No meg egy air fryer. Jöjjenek a részletek!

Fogj egy kész tortillalapot, tedd az air fryerbe, önts rá egy kevés olajat, amit egy spatulával teríts szét rajta. Szórj rá reszelt sajtot, majd fedd le egy újabb tortillalappal! Erre önts paradicsomszószt, egyengesd el a spatulával, szórj rá sajtot, tegyél rá felvágott-karikákat, és indítsd el az air fryert 180 fokon hat percre. Kész is a két tortillából készül a sajátos pizza!