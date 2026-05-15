Hajléktalanok lepték el Kelenföldet, áldatlan állapotokat tapasztalni az utcákon, parkokban

Szeméthalmok, bűz és agresszió – a Kelenföldön élők szerint ez jellemzi a mindennapjaikat a hajléktalanok miatt, ha kilépnek az utcára. Több tucatnyi hajléktalan költözött be a kerületbe, akik szó szerint mindenhol ott vannak, de leginkább a kelenföldi városrészben. A tömegközlekedési eszközökön, a parkokban, az épületek lábánál is megtalálhatók, de még a padokat is elfoglalják, sőt több társasház tetejére is felköltöztek sátraikkal.

Hajléktalanok lepték el a parkokat Fotó: Kelenföld-A nyolcas körzet

Áldatlan állapotok uralkodnak Kelenföldön a hajléktalanok miatt

Egyre komolyabb problémákról számolnak be a helyi lakosok Kelenföldön. A hajléktalanok szinte mindenhol megjelentek, szemetelnek és nyilvános vécévé változtatják a környezetüket. Sok illegális szerhasználó is van köztük, a drogokon kívül az alkoholt sem vetik meg, így sokszor agresszívek, így inkább elkerülik őket. A lakók szerint Kelenföld élhetősége rohamosan csökken, lassan nyomornegyeddé változtatják a kerületet.

Nem tudsz kimenni úgy az utcára, hogy ne találkozz hajléktalanokkal

– kezdte lapunknak Gábor. "Ha fel akarsz szállni a tömegközlekedési eszközökre, ott is ott vannak, amit külön felháborítónak tartok, ugyanis míg nekünk ki kell fizetni a jegyet és a bérletet, ők ingyen utaznak, mert senki sem mer rájuk szólni… Nekem csak egyszer ne lenne jegyem, azonnal megbüntetnének. Ez nem korrekt! "

- tette hozzá a férfi.



A lakók nem tudnak úgy kilépni a társasházakból, hogy ne fussanak beléjük Fotó: Kelenföld-A nyolcas körzet

Gábor szerint a parkokban és az épületeknél is laknak már hajléktalanok.

Több szerhasználó is van közöttük, akik gyakran rombolnak, törnek-zúznak az utcákon Fotó: Kelenföld-A nyolcas körzet

Aztán ott vannak a közös terek, amiket szintén elfoglaltak. Parkok és épületek külső zugai. Sőt olyan is van, hogy egyenesen a társasház ajtajába fekszenek le, ami külön „öröm”, mivel így a lakóknak nehéz kijutniuk az épületből. Alkoholt isznak és oda piszkítanak, ahol éppen vannak. Nem egyszer lehet látni őket letolt nadrággal…

- fogalmazott a férfi.

Míg egy másik lakó, Balázs szerint valósággal sokkoló a kerület, de legfőképpen Kelenföld helyzete.

A helyiek szerint Kelenföldön már nem olyan jó élni, mint korábban Fotó: Kelenföld-A nyolcas körzet

"Az Etele úton a hajléktalanok felköltöztek sátraikkal a társasházak tetejére! Fosztogatják a folyosókat és kukáznak. Állandóan szemétkupacokon járunk miattuk. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sok agresszív is van közöttük. Ha beittak, akkor kővel hajigálják a kocsikat. Mindenki jó messzire elkerüli őket, mert nem akarnak bajt. Esküszöm, napról napra egyre többen vannak, siralmas a helyzetünk…" - zárta Balázs.