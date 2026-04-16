Józsefváros a tűréshatáron túl: bűz, félelem és kilátástalanság a Corvin-negyedben

A nyolcadik kerület problémáiról már számtalanszor írtunk, ám a helyzet tovább romlott. Józsefváros több pontján, különösen a Corvin-negyed környékén vált mindennapossá az a jelenség, amelyet a helyiek egyre inkább tarthatatlannak tartanak.

A metrólejárók környékén rendszeresen hajléktalanok telepednek meg: matracokat, személyes tárgyakat halmoznak fel, és sok esetben életvitelszerűen használják ezeket a területeket. A beszámolók szerint nem ritka, hogy a környéket nyilvános vécéként használják, ami elviselhetetlen állapotokat teremt.

Olyan bűz és mocsok van ott, hogy alig lehet elmenni mellette

– mondta lapunknak egy környékbeli lakó, aki attól is tart, hogy a kialakult helyzet komoly fertőzésveszélyt jelent.

A problémák nemcsak a köztisztaságot érintik. Többen arról számoltak be, hogy a metrólejáratoknál csoportok verődnek össze, ami sokakban félelmet kelt, különösen az esti órákban. A lakók szerint a közbiztonság érzete jelentősen romlott az utóbbi időszakban. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy már egy Budapesten élő külföldi is segítséget kért egy kerületi online csoportban. Mint írta, fordítóprogrammal fogalmazta meg névtelen bejegyzését, mert nem tud magyarul, és nem tudja, hova fordulhatna.

A bejegyzésben arról számolt be, hogy egy hajléktalan személy az utcára költözött minden holmijával, éjszaka a metróállomás környékén tartózkodik, nappal pedig a felszíni téren. Állítása szerint a környéken férfiak csoportosulnak, ami számára kifejezetten ijesztő. A külföldi lakó azt is megpróbálta kideríteni, hova fordulhat segítségért. Elmondása szerint megkereste a közlekedési társaságot, ám ott azt a választ kapta, hogy csak a szorosan vett metróterületekkel foglalkoznak, a felszíni problémák kezelése nem az ő hatáskörük.

Ha tudnék magyarul, már rég értesítettem volna a rendőrséget

– írta, hozzátéve: nem azzal van baja, hogy a hajléktalan az utcán él, inkább a helyzet következményei aggasztják. Külön kiemelte a köztisztasági problémákat, a közterületi vizelést és a romló higiéniai állapotokat. A poszt végén a kérdés is elhangzik: valóban nem lehet semmit tenni egy ilyen helyzetben?