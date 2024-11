Józsefváros: padlásra költöznek be, lépcsőházakban ágyaznak meg a hajléktalanok

II. János Pál pápa téri szieszta, még a nyáron. Mostanra „beköltöztek” a padlásokra, lépcsőházakba Fotó: Metropol

Pikó András egyébként 2022-ben maga is elismerte, hogy túl sokan éltek az utcán a kerületben. Több lakossági fórumon is agresszív hajléktalandömpingre panaszkodott a lakosság, így nem is tehetett mást. Akkor azt válaszolta a panaszosoknak, hogy a megoldást nem látja, de azt már igen, hogy tarthatatlan állapotok uralkodnak. Azóta eltelt két év, azaz 720 nap, de nem tett semmit, a helyzet változatlan. Ráadásul huzamos ideje alacsonyabb létszámú a helyi közterület-felügyelet, polgárőrség pedig öt éve nincs. Hathatós intézkedése a balliberális testületnek nem volt, öt éve nincs önkormányzati pénzből megtámogatott rendőrségi járőrszolgálat a kerületben, amely megint gettósodik…

Józsefváros-szerte érzékelhető a probléma

A józsefvárosi társasházakban mindennapos „vendégek” az odapiszkító csövesek és a gyakran agresszív, illuminált drogosok. Kozma Lajos csaknem 20 ház közös képviseletét látja el a kerületben, mindegyikben ugyanaz a helyzet.

Az összes társasházunkban nonstop hajléktalanokkal és drogosokkal van probléma. Az egyik Corvin negyedi épületben 27-szer kellett zárat cseréltetnem 2023 novemberéig, annyiszor törték fel a kaput

– számolt be.

Az önkormányzati tulajdonú bérházakban sem jobb a helyzet Pikóék hanyagsága miatt, a Práter utcában sokáig szintén egy rossz kapu okozott problémákat. Egymásnak adták a kilincset a nemkívánatos személyek.

A balliberális vezetés nem törődik a hajléktalanokkal

Józsefváros csak az egyik abból a néhány kerületből, ahol óriási problémát jelent a hajléktalanok gondozatlansága, és ez szinte egész Budapestet érinti. A Karácsony-féle főváros ugyanis 2019-ben a lovak közé dobta a gyeplőt e téren (is). Nem folytatták a Tarlós-féle szigorú politikát, nevezetesen, hogy felszámolják az utcán élést és szállókra, ellátóhelyekre irányítják a hajléktalanokat, ami számukra is sokkal jobb. Magukra hagyták a lakosságot is, meg a hajléktalanokat is, boldoguljanak, ahogy tudnak.