Botrányos állapotok vannak a II. János Pál pápa téren: így tartják félelemben a járókelőket

Inkább egy Karácsony Gergely főpolgármester-féle szociális intézményhez hasonlít az egykor szebb napokat megért fővárosi tulajdonú II. János Pál pápa tér, ahol már délelőtt 10 órakor tele van az összes pad csövesekkel. A környékbeliek szerint napközben ráadásul csatlakoznak hozzájuk a drogos csapatok és dílerek is. A harmadik világbeli állapotokat az is súlyosbítja, hogy a csövezők nagyon agresszívak, nemcsak egymással verekednek össze ordibálva, de a játszótérre igyekvő gyerekekre is veszélyt jelentenek. Előfordult, hogy egy kislány feje mellett süvített el a csöves által megküldött italosüveg, más ágyi poloskát hurcolt haza a cipője talpán... A főváros és Józsefváros vezetése közben ölbe tett kézzel nézi az évek óta durvuló helyzetet és arról beszél, micsoda príma fejlődésen megy keresztül a kerület...

Karácsony Gergely több tízmilliós „példamutató közvécéje” mindenki számára jól láthatóan éppen működőképes. Bár ezt inkább nem szeretnénk látni... – Fotó: Metropol

Én tegnapelőtt is hívtam este a rendőrséget. Eszméletlenül fekvő részeg nőt kezdett egy részeg csövi látványosan taperolni, másik négy férfi pedig nézte. Gondoltam, nem várom meg, amíg ott megerőszakolják eszméletlenül. Előtte, a park másik felében annak voltam szemtanúja, ahogy egy férfi a nemi szervét tisztítgatja. Fertő! Elmenekültem inkább

– panaszolta a neten egy józsefvárosi járókelő.

A II. János Pál pápa téren elszabadultak az indulatok, a 2014-ben teljes felújításon és földcserén is átesett parkot használó józsefvárosiak ma már félnek átmenni a területen, mert vagy olyat látnak amit nem akarnak, vagy akár megtámadják őket. A Metropol már korábban is írt arról, mennyire birtokba vették az ellátatlan hajléktalanok a teret, a helyzet mostanra azonban teljesen elfajult. Az ellátatlan emberek mellett ma már csövesek, drogosok és terjesztők is tanyát vertek. Az öntudatlan állapotban hőbörgő csövesek nemcsak egymással, de a nekik adakozni nem akaró járókelőkkel is agresszívak. A közelmúltban egy fiatal lányt támadtak meg, mert nem volt hajlandó pénzt adni nekik.

A Karácsony-féle hasznos rovarhotel „kihasználtsága igen nagy”, már reggel 10 órakor is – Fotó: Metropol

Ruháikkal lefoglalják például a fák tövét és környékét, ha valaki csak megközelíti a „területüket”, rögtön megindul fenyegetően a „tulaj”. Más „stílusosan” a Karácsony Gergely-féle rovarhotel mellett „bérel” padot magának. Általánosságban is elmondható, hogy kerülgetni kell az emberi ürüléket, mert hiába megy ki a főváros cége takarítani, fél óra múlva megint kosz és mocsok van. A főpolgármester és Pikó András polgármester által kierőltetett, az adófizetők több tízmillió forintjába kerülő „példamutató közvécét” is csak csövesek használják, gyakran nyitott ajtó mellett. Ráadásul ez még a jobbik eset, hiszen a többség oldalba vizeli vagy pakolja... Ha valaki rájuk mer szólni, mint ahogy ezt megtette egy takarító vagy kertész, akkor agresszívan megindulnak felé.

Gyakorlatilag itt nem lehet egy padot sem használni. A családok már a játszótérre sem szívesen viszik be a gyerekeiket, mert tele van csikkekkel és egyre több a csöves, akik a gyerekek felé üveget hajigálnak, ami aztán a homokban törik össze. A drogos csapat a tér hátsó részén van, az Erkel Színház irányában állítólag rögtön három csapat is tanyát vert. Nagyon agresszívak, mindenki fél tőlük. Aki szólni mer nekik, azt megtámadják

– meséli Pálovics Emese, aki a környéken lakik. Ő a borzasztó állapotok közül a higiénés veszélyeket látja legaggasztóbbnak az agresszió mellett.