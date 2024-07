Folytatódik a szomorú valóságshow: a közvécék csődje után Karácsony ivókútja sem működik

Nyögve-nyelősen elkészül a WC, majd fél évig zárva volt / Fotó: Metropol

A dilettantizmus Mekkája

A környékbeliek először csak azon ámuldoztak, hogy a csatornaaknától kb. 15 méterre építették fel a WC-t. Később azt vették észre, hogy elkezdték feltörni az illemhelytől néhány méterre lévő bicikliutat. Aztán feltúrták a járdát is. Ez volt az a pillanat, amikor megkérdezték a helyiek a munkásokat, hogy végtére is mi történik. Azt válaszolták, kutatják a vizet, hogy rácsatlakoztassák a WC-t... Ezek a feltúrások, árkok aztán hetekig ott „ásítoztak” a lakosság örömére. Az autóút egyik sávját is lezárták, majd később az úttest egészét felbontották a túlsó járdaszakasszal együtt. Ekkor már az áramot keresték a Fővárosi Önkormányzat által megbízott „szakemberek”. A helyiek szerint aztán minimum egy hónapig így állt az egész, majd betemették, betonoztak. Az utat visszaadták a forgalomnak, viszont az illemhely további csaknem fél évig nem működött, csak idén májusban nyitott meg. Azóta járnak ki napi szinten a szerelők...

"Példamutatóan" elromlik, és a csövesek, prostik játéktere... / Fotó: Metropol

Karácsonyék ugyanis nem tanultak a Blaha Lujza téri esetből, láthatóan nem számoltak a csövesekkel, és az ingyenes vagy fizetős szexualitáshoz helyszínt keresőkkel vagy a drogosokkal, akik állandó jelleggel elrontják az 50 millió forintos keretből létrehozott hiper-szuper toalettet.

Reggel működik, délben már nem, napi szinten jönnek ki a szerelők, mert hol ez nem jó a nyilvános illemhelyen, hol az. A legtöbb probléma az ajtóval van, miután állandóan felfeszítik, rángatják

– mondta el a Metropolnak korábban egy környékbeli lakó, Pálovics Emese, aki szerint naponta használják a vécé bódét 5-6 fős csoportok, ki tudja mire. Lenne tippünk...

Blaha-vécé: prosti- és drogközpont lett belőle

Jelenleg sem működik a híres közvécé / Fotó: Metropol

Karácsony Gergely büszkesége a közvécé amellyel még szelfizett is, átadása óta gyakorlatilag hol elromlik, hol működésképtelen.

Korábbi videónkat itt nézheted meg:

Kezdetben a toalett új funkciót kezdett betölteni, miután ide kezdték hordani a kuncsaftjaikat a prostituáltak. Tavaly egészen elképesztő jelenetsornak volt szemtanúja az Origo egyik olvasója. Mint írta a portál: "A Blaha Lujza téren egy lengén öltözött prostituált és egy férfi sétált el előtte, akik nem sokkal később beléptek a téren található WC-be". A lap olvasójának beszámolója szerint mindezt azért, hogy a hölgy szexuálisan kielégítse partnerét.