Folytatódik a valóságshow: Karácsony példamutató vécéjéhez naponta járnak ki a szerelők

A dilettantizmus netovábbja

A helyiek először csak azon csodálkoztak, hogy az illemhelytől 15 méterre van a csatornaakna. Később azt vették észre, hogy elkezdték feltörni a az illemhelytől néhány méterre lévő bicikliutat. Aztán feltúrták a járdát is. Ez volt az a pillanat, amikor megkérdezték a környékbeliek a munkásokat, hogy végtére is mi történik. Azt válaszolták, hogy keresik a vizet, hogy rácsatlakoztassák a WC-t... Ezek a feltúrások, árkok aztán hetekig ott "ásítoztak" a lakosság örömére. Az autóút egyik sávját is lezárták, majd később az úttest egészét felbontották a túlsó járdaszakasszal együtt. Ekkor már az áramot keresték a fővárosi önkormányzat által megbízott "szakemberek". A helyiek szerint aztán minimum egy hónapig így állt az egész, majd betemették, betonoztak, de a leválasztó fémkordon egy darabját ottfelejtették. Az utat visszaadták a forgalomnak, de az illemhely további csaknem fél évig nem működött. Karácsony Gergely és Pikó András polgármester vécéje idén májusban végre megnyitott, azóta járnak ki napi szinten a szerelők.

Nem megy ez a baloldalnak

A baloldalnak sorra beletörik a bicskája a fejlesztésekbe, amelyekről gyakran kiderül, hogy túlárazottak, minőségükben pedig kifogásolhatók. A legdurvább a Blaha Lujza tér Karácsony Gergely-féle felújítása volt, ami jóval később készült el a tervezettnél, és a térköveket többször cserélni kellett. Bosszantóan sült el a Somogyi Béla utca Pikó-féle zöldítése is, ahol rosszul alakították ki az öntözőrendszert, emiatt az átadás után egy évvel is sárdagonya volt virágok helyett az árkokban. De mondhatnánk a Kun utca esetét is, ahol bár egyirányúsítottak, a parkolási rendet nem módosították, így csak visszafele manőverezve lehet beállni a várakozóhelyekre.