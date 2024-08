Lehangoló valóságshow: Újabb Karácsony-féle ivókút, ami hőség idején sem működik

A helyiek csak akkor vették észre a létesítményt, ami a hőségben jó szolgálatot tehetne, amikor a Budapesti közmű (BKM) körbekordonozta azzal, hogy műszaki okok miatt nem használható Fotó: Metropol

A II. János Pál pápa tér amúgy is kínos hely Karácsony Gergely számára, itt található ugyanis az a „Példamutató illemhely” amelynek szappanoperába illő kialakításába is beletört a fővárosi vezetés bicskája. Az eset azért is figyelemre méltó, mert a „csődpolgármester” fél évig tartó dilettáns agónia után, a helyiek tiltakozás ellenére építtette meg a vécét, a Közösségi Költségvetés programjaként. Amióta pedig végre Mekk Elekék megtalálták a vizet és az áramot, azaz kész lett a létesítmény, az állandó rongálások miatt napi szinten járnak ki a szerelők.

Nyögvenyelősen elkészült a vécé, majd fél évig zárva volt Fotó: Metropol

Blaha-vécé: prostik és drogosok használják, már amikor működik

Dicső pillanat, Karácsony Gergely úgy szelfizett a vécével, hogy az akkor még kész sem volt

Karácsony Gergely büszkesége a Blaha Lujza téri közvécé, amellyel még szelfizett is. Ez az átadása óta gyakorlatilag hol elromlik, hol működésképtelen. A történet érdekessége, hogy a főpolgármester híres budiszelfije eleve dacból készült, ezzel akarta bebizonyítani az ünnepélyes átadás után néhány nappal, hogy ő nem dilettáns. A formabontó szelfihez a főpolgármester akkor ezt írta közösségi oldalán:

„A Fidesz és csatolt médiája szerint a Blaha Lujza tér felújítása újabb bizonyítéka annak, hogy mennyire dilettáns vagyok. A legfontosabb érvük az volt, hogy kihagytuk a tervekből a nyilvános WC-t. Ez alkalomból szeretném Önöknek bemutatni a megújuló Blaha gyönyörű, 21. századi, akadálymentes nyilvános illemhelyét, amelyet hamarosan üzembe is helyezünk”. A megnyitásra azért még várni kellett egy csöppet, hogy aztán rácsodálkozhassunk arra a mocsokra, ami általában a vécében uralkodik, nem beszélve a drogosok és prostik ügyéről...

Szóval ivókutak és illemhelyek terén volna mit tenni Budapesten!

