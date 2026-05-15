Közeleg az Újhold – Több csillagjegy élete is fordulatot vehet ezen a napon
A Bika Hold és a közelgő újhold hatása erős érzelmeket, szerencsés véletleneket és új lehetőségeket hozhat. A pénteki napi horoszkóp szerint több csillagjegy életében is komoly fordulat jöhet.
2026. május 15.-ei napi horoszkóp szerint több csillagjegyre is fordulatokkal teli nap várhat: egyesekre szerelem, másokra váratlan siker vagy régóta húzódó ügyek megoldása találhat rá. A Bika Hold és a közelgő újhold hatása sokaknál hozhat érzelmi tisztázást, szerencsés véletleneket és olyan lehetőségeket, amelyek hosszabb távon is komoly változást indíthatnak el.
Napi horoszkóp péntekre
Kos
A Hold kilép a jegyéből, átlép a Bikába, és jóval leföldeltebb energiákat hoz. A holnapi újhold előszelét is érzékelheti. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy most minden sikeres lehet, amibe belekezd. Ezt a sikert elsősorban annak köszönheti, hogy most nagyon racionálisan tervez, és tényleg minden részletre figyel.
Bika
Pénteken már az ön jegyébe lép a Hold, és kap a Plútótól egy erős fényszöget. A valódi érzelmek kerülhetnek felszínre egy olyan kapcsolatában, amelyre eddig talán nem ez volt a jellemző. Úgy tűnik, végre őszinte válaszokat kap az illetőtől.
Ikrek
Rengeteg a terve, az ötlete, de nem mindegyiknél látta, hogyan tudná megvalósítani. Most azonban közeleg a Bika újhold, ami után hamarosan zöld lámpát kap, és valóban eléri a céljait. Ehhez persze az is kell, hogy minden részletet alaposan végiggondoljon. Megéri erőfeszítéseket tenni!
Rák
Mindenki, így ön is fél a változásoktól. A holnapi újhold segít, hogy ezt a félelmét legyőzze. Most ugyanis olyan változások jöhetnek, amelyekről érzi, hogy önnek fognak kedvezni, és érdemes nyitott szívvel belevágni. Ez érintheti a magánéletet és a karrier területét is.
Oroszlán
Ma már a Bikába lép a Hold, holnap pedig újhold lesz ebben a föld-elemű jegyben, ami az ön számára igazán különleges lehetőséget jelez. Bármibe kezd mostanság, az rövidesen meghozza a gyümölcsét. Érdemes lenne végiggondolnia az új célokat, főleg, ha hosszú távra szólnak.
Szűz
Nagy segítség, hogy a Hold föld-elemű jegybe, a Bikába lép, ami kiegyensúlyozottságot és tervezhetőséget jelképez. Újhold is lesz itt holnap, ennek előszele már érezhető, és ez nagyon termékeny, kreatív időszak kezdetét jelzi.
Mérleg
Végre egy csodás nap, igazi fellélegzést hoz, hogy a Hold a Vénusz bolygó uralta jegybe, a Bikába lép. Csupa kedvező hatás éri, ez egy sűrű hét volt, és most jöhet a jól megérdemelt pihenés. Találkozhat valakivel, aki felkelti az érdeklődését, még ha csak barátilag is.
Skorpió
A Hold jegyváltásától úgy érezheti, szinte kisimulnak az idegei, megnyugszik, és végre újra elemében van. Olyan fejleményeket tartogat önnek ez a nap, amelyeket abszolút sikerként könyvelhet el.
Nyilas
Szuper nap a péntek, amikor szinte akadály nélkül tud haladni a dolgaival. Ha szingli, most jók az esélyek az ismerkedésre, méghozzá a szerencsés véletlennek köszönhetően. Valahol csak úgy belebotlik a másikba…
Bak
A családi és otthoni ügyei most nagyon jó fordulatot vehetnek. Egy beszélgetés közelebb viheti valakihez, vagy segíthet megoldani egy régi ügyet. A Bika Hold romantikát és szenvedélyt is hozhat az estébe, kezdődik a hétvége, érdemes lenne este kettesben kimozdulniuk.
Vízöntő
Pénteken a Hold jegyváltásával végre minden összeáll ön körül. Most különösen igaz: amit másokért tesz, visszatér önhöz valamilyen formában. Egy apró szerencsés véletlen a napját is bearanyozhatja. Hallgasson a megérzéseire, mert nagy dolgokat oldhat meg velük.
Halak
Ma kifejezetten jó napja lehet, különösen kapcsolati téren. A Bika Hold segít mélyen, mégis harmonikusan kapcsolódni másokhoz. Valaki hálával fordulhat ön felé, vagy visszakapja egy korábbi jócselekedetének gyümölcsét. Egy beszélgetés délután sok mindent tisztázhat önben.
