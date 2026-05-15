Közeleg az Újhold – Több csillagjegy élete is fordulatot vehet ezen a napon

2026. május 15.-ei napi horoszkóp szerint több csillagjegyre is fordulatokkal teli nap várhat: egyesekre szerelem, másokra váratlan siker vagy régóta húzódó ügyek megoldása találhat rá. A Bika Hold és a közelgő újhold hatása sokaknál hozhat érzelmi tisztázást, szerencsés véletleneket és olyan lehetőségeket, amelyek hosszabb távon is komoly változást indíthatnak el.

Napi horoszkóp péntekre

Kos

A Hold kilép a jegyéből, átlép a Bikába, és jóval leföldeltebb energiákat hoz. A holnapi újhold előszelét is érzékelheti. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy most minden sikeres lehet, amibe belekezd. Ezt a sikert elsősorban annak köszönheti, hogy most nagyon racionálisan tervez, és tényleg minden részletre figyel.

Bika

Pénteken már az ön jegyébe lép a Hold, és kap a Plútótól egy erős fényszöget. A valódi érzelmek kerülhetnek felszínre egy olyan kapcsolatában, amelyre eddig talán nem ez volt a jellemző. Úgy tűnik, végre őszinte válaszokat kap az illetőtől.

Ikrek

Rengeteg a terve, az ötlete, de nem mindegyiknél látta, hogyan tudná megvalósítani. Most azonban közeleg a Bika újhold, ami után hamarosan zöld lámpát kap, és valóban eléri a céljait. Ehhez persze az is kell, hogy minden részletet alaposan végiggondoljon. Megéri erőfeszítéseket tenni!

Rák

Mindenki, így ön is fél a változásoktól. A holnapi újhold segít, hogy ezt a félelmét legyőzze. Most ugyanis olyan változások jöhetnek, amelyekről érzi, hogy önnek fognak kedvezni, és érdemes nyitott szívvel belevágni. Ez érintheti a magánéletet és a karrier területét is.

Oroszlán

Ma már a Bikába lép a Hold, holnap pedig újhold lesz ebben a föld-elemű jegyben, ami az ön számára igazán különleges lehetőséget jelez. Bármibe kezd mostanság, az rövidesen meghozza a gyümölcsét. Érdemes lenne végiggondolnia az új célokat, főleg, ha hosszú távra szólnak.

Szűz

Nagy segítség, hogy a Hold föld-elemű jegybe, a Bikába lép, ami kiegyensúlyozottságot és tervezhetőséget jelképez. Újhold is lesz itt holnap, ennek előszele már érezhető, és ez nagyon termékeny, kreatív időszak kezdetét jelzi.