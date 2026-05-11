3 kínai csillagjegy szerencsét és jólétet tapasztal egész májusban

Szerencsében gazdag hónap lesz a május három kínai csillagjegy számára. A 11-i héten a legszerencsésebb nap kedden, 12-én érkezik el. Készülj fel arra, hogy motiváltnak érzed magad egy új kaland elkezdésére a barátaiddal. A 18-i héten pedig a jólét a lehetőségek formájában érkezik, nem pusztán a pénzben. 19-én zöld utat kapsz egy kapcsolatban. A siker csúcsa 27-én érkezik el az érzelmi függetlenség képességével.

Ez a 3 kínai csillagjegy egész májusban szerencsés lesz

1. Ló (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): Eleged van abból, hogy apróságokkal kell foglalkoznod, vagy hagyod, hogy a helyzetek és az emberek az életed útjába álljanak. Eddig nagyon türelmes voltál, de most itt az ideje elengedni a régi gondolkodásmódokat. Ez az első alkalom, hogy megszabadulhatsz a másoknak tett ígéreteidtől. Áprilisban működtek, de a jövőben már nem lesz értelme annak az életnek, amelyet élni próbálsz. Kiadásokkal és idővel jár. Bölcsen kell bánnod az erőforrásaiddal, különösen az érzelmi energiáddal. A szerencsés napod 20-án lesz, amikor lehetőséged lesz elengedni azt, ami nem működik. Ez a nap az új kezdeteket jelképezi, így nem csak az érzelmi korlátoktól szabadulsz meg.

2. Disznó (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): A hónap vége felé, 25-én érkezik el a számodra fontos nap, csak ezúttal a föld energiájával. A föld energiája arról szól, hogy megtanulod, mennyire erős vagy. Gyorsan fogsz fejlődni néhány életleckén keresztül, és magas szinten érsz el érettséget. Amikor érett leszel, sokkal könnyebben észreveszed a szerencsés lehetőségeidet, és lehetővé teszi azt is, hogy megteremtsd a szükséges jólétet. Májusban azt fogod tapasztalni, hogy a nyereséged az önbizalmadon keresztül érkezik feléd.

3. Patkány (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): A jólét pozitív gondolkodásmód formájában érkezik el hozzád. Nem az a típus vagy, aki megelégszik azzal, hogy az élet könnyű. Ehelyett cselekedni fogsz, mégpedig gyorsan. A hónap elején, 14-én szeretnél egy kis szünetet tartani a terveidben. Használd ezt a napot a pihenés és a kikapcsolódás időszakaként. Ötleteket kapsz, és rájössz, mi tesz boldoggá, és illetve arra, hogy nem kell mindig megdolgoznod a szerencsédért - írja a Your Tango.