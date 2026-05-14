Maximális élvezet – Dua Lipa teljesen átlátszó ruhát vett fel

Dua Lipa ezúttal is magára vonta a figyelmet legfrissebb nyaralós fotóival, amelyeket ba arátaival töltött vakációjáról osztott meg. A napfényes, mediterrán hangulatú képek gyorsan bejárták a közösségi médiát, és pillanatok alatt hatalmas reakcióáradatot indítottak el.

Dua Lipa szépsége mindig lenyűgözi a rajongóit (Fotó: JULIEN DE ROSA)

Dua Lipa nem rejtette el a tökéletes testét

Az énekesnő a képeken láthatóan felszabadultan élvezi a pihenést, bulizik, iszogat, és közben több merész, divatos szettet is bemutat. Az egyik legfeltűnőbb összeállítás egy fekete csipkeruha, amely szinte áttetsző hatást kelt, és azonnal beszédtémát szolgáltatott a rajongók körében.

Egy másik fotón fehér csipkés szoknyát visel apró, gyöngyökkel díszített felsővel, ami kiemeli sportos, feszes alakját és napbarnított bőrét. A sorozat természetesen bikinis képeket is tartalmaz, hiszen a sztár épp egy tengerparti vakáción pihen.

Funmaxxing egy internetes szleng, amely a szándékosan maximális élvezetet fejezi ki.

– írta a képek mellé Dua Lipa. Több sem kellett a rajongóknak, akik egyre-másra építették be a szlengkifejezést a hozzászólásaikba.

Te vagy a Funmaxxing meghatározása!

– kommentelt egy rajongó.

Valójában te találtad ki a funmaxxingot!

– jegyezte meg más.

Az Instagram-poszt villámgyorsan terjedt, pár óra alatt elérte az egymillió lájkot, és több ezer komment érkezett, amelyekben a rajongók leginkább az énekesnő stílusát, magabiztosságát és látványos alakját dicsérték.