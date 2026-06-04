Fontos hírt osztott meg Sulyok Tamás a lemondatása ügyében

Magyar Péter többször is jelezte, hogy a Tisza-kormány kész akár alaptörvényt is módosítani annak érdekében, hogy elmozdítsák hivatalából Sulyok Tamás köztársasági elnököt és több más állami vezetőt is. A kialakult helyzetre való tekintettel a köztársasági elnök korábban a Velencei Bizottság szakértői segítségét kérte. Úgy tűnik, a példa nélküli eljárás miatt Brüsszel és több nemzetközi szervezet is felemelheti a hangját.

A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő Fotó: Máthé Zoltán

Az üggyel kapcsolatban fontos fejleményt osztott meg Sulyok Tamás. A köztársasági elnök kifejtette: az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy tejleskörűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről.

A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget. Az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, hogy sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy tejleskörűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről. Az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdjük.

Brüsszelnek sem tetszik Magyarék alkotmányozó terve

A brüsszeli székhelyű Politico nevű lap szerint Sulyok Tamás eltávolítása alkotmányos válságot eredményezhet és az uniós pénzek lehívásának akadályát jelentheti.

A Politico az egyik legbefolyásosabb európai lap, a brüsszeli elit üzenőfüzete, a „28. tagállam”, ahogy sokan emlegetik, ott egy ilyen írás nem jelenik meg véletlenül.