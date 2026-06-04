Szimpátiatüntetés lesz Magyarország állami intézményvezetői mellett a hétvégén

Szimpátiatüntetés lesz 2026. június 7-én 16 órától a Sándor palota előtt Magyarország állami intézményvezetői mellett – írják a szervezők az esemény Facebook-oldalán.

Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői, többek közt Dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök mellett Fotó: Máthé Zoltán)

Magyar Péter felszólította Magyarország állami intézmény vezetőit, hogy legkésőbb május 31-ig mondjanak le, különben eltávolítja őket a hivatalukból – annak ellenére, hogy mindegyiküket a magyar országgyűlés választotta meg legitim módon.

Név szerint a fenyegetett hivatalok és vezetőik:

Köztársasági Elnök – Dr. Sulyok Tamás

a Kúria elnöke – Dr. Varga Zs. Andrást

a legfőbb ügyész – Dr. Nagy Gábor Bálint

az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke – Dr. Windisch László

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke – Dr. Koltay András

az Alkotmánybíróság elnöke – Dr. Polt Péter

a Gazdasági Versenyhivatal elnöke (GVH) – Dr. Rigó Csaba Balázs

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke – Péterfalvi Attila

Ha egyetért azzal, hogy a 141 mandátummal rendelkező új kormánynak nem árt, ha van némi alkotmányos gátja, megakadályozva a teljes és abszolút túlhatalmat, akkor június 7-én (vasárnap) délután 16:00-tól a Sándor-palota előtt helyezzen el egy szál fehér virágot.

Fejezzük ki együtt a szolidaritásunkat az állami intézményvezetők mellett. Emlékeztessük Magyarországot, hogy kétharmados többség birtokában még a Fidesz-KDNP, se lépett meg hasonlót - kivéve Baka András eltávolítását, ami akkor komoly csorbát jelentett a magyar demokrácián. Ne forduljon még egyszer elő ilyen! Ne féljünk, tegyünk ellene! – írják a szervezők.