Szimpátiatüntetés lesz Magyarország állami intézményvezetői mellett a hétvégén
Íme az első részletek a hétvégi szimpátiatüntetésről.
Szimpátiatüntetés lesz 2026. június 7-én 16 órától a Sándor palota előtt Magyarország állami intézményvezetői mellett – írják a szervezők az esemény Facebook-oldalán.
Magyar Péter felszólította Magyarország állami intézmény vezetőit, hogy legkésőbb május 31-ig mondjanak le, különben eltávolítja őket a hivatalukból – annak ellenére, hogy mindegyiküket a magyar országgyűlés választotta meg legitim módon.
Név szerint a fenyegetett hivatalok és vezetőik:
- Köztársasági Elnök – Dr. Sulyok Tamás
- a Kúria elnöke – Dr. Varga Zs. Andrást
- a legfőbb ügyész – Dr. Nagy Gábor Bálint
- az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke – Dr. Windisch László
- a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke – Dr. Koltay András
- az Alkotmánybíróság elnöke – Dr. Polt Péter
- a Gazdasági Versenyhivatal elnöke (GVH) – Dr. Rigó Csaba Balázs
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke – Péterfalvi Attila
Ha egyetért azzal, hogy a 141 mandátummal rendelkező új kormánynak nem árt, ha van némi alkotmányos gátja, megakadályozva a teljes és abszolút túlhatalmat, akkor június 7-én (vasárnap) délután 16:00-tól a Sándor-palota előtt helyezzen el egy szál fehér virágot.
Fejezzük ki együtt a szolidaritásunkat az állami intézményvezetők mellett. Emlékeztessük Magyarországot, hogy kétharmados többség birtokában még a Fidesz-KDNP, se lépett meg hasonlót - kivéve Baka András eltávolítását, ami akkor komoly csorbát jelentett a magyar demokrácián. Ne forduljon még egyszer elő ilyen! Ne féljünk, tegyünk ellene! – írják a szervezők.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre