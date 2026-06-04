A Liverpool sztárja összeomlott, depresszióban szenved

A Liverpoolt elhagyó védő, Ibrahima Konaté őszintén beszélt arról, hogy Diogo Jota tragikus elvesztése, amelyet röviddel később édesapja halála követett, hogyan sodorta depresszióba.

Ibrahima Konaté a Liverpool játékosa / Fotó: Shaun Brooks – CameraSport

Kettős tragédia sújtja a Liverpool sztárját

A 27 éves francia középhátvéd nehéz időszakot élt át, ami időnként a pályán nyújtott teljesítményére is kihatott. Konaté a France Inter rádióban nyilatkozott, azzal kezdte, hogy beszélt arról, milyen nehéz volt feldolgozni csapattársa, Jota halálát, miután a portugál csatár tavaly júliusban autóbalesetet szenvedett. Jota testvére, Andre Silva szintén meghalt a balesetben, amely a spanyol Zamora tartományban történt.

Konaté így nyilatkozott: „Még ma is nehéz elhinni. A szekrénye még mindig ott volt az öltözőben, és mindennap, amikor edzésre mentem, ő is velünk jött. Emlékszem, amikor Los Angelesben megtudtam a hírt, és nem tudtam elhinni. Teljesen összetört. Őt semmi sem érdekelte. Csak boldog akart lenni, és jól érezni magát a csapattársaival és a családjával. Nem érdekelte a hírnév. Ő a szomszédom is volt, így még néhány pillanatot együtt töltöttem vele. Ez mindannyiunkra mély hatással volt.”

Konaté elmesélte, milyen nehéz volt visszatérni a futballhoz a szezon újraindulása után, és elárulta, hogy úgy érezte, tartozik ezzel Jotának és a családjának, valamint a klub szurkolóinak, annak ellenére, hogy őt is súlyosan érintette a tragédia: „Nem volt más választásunk, mint visszatérni a pályára, és játszani érte és a családjáért – valamint magunkért is. Lehetetlen túltenni magunkat ezen, de megtanulunk együtt élni vele.”

Ezen tragédia mellett Konaténak az apja betegségével is meg kellett küzdenie, amiről a szezon elején szerzett tudomást. Januárban Hamady Konaté sajnos elhunyt.

„Még soha nem beszéltem erről, de igaz, hogy a szezon elején apám több hétig kórházban volt. Nem tudtam, kivel beszéljek erről, ezért magamban tartottam az egészet. Az orvosok akkor azt mondták nekünk, hogy már nem sok ideje van hátra, de nem tudtuk, hogy ilyen gyorsan bekövetkezik” – mondta Konaté.