A Liverpool sztárja összeomlott, depresszióban szenved
Ibrahima Konaté megdöbbentő vallomása. A Liverpool sztárja teljesen összeomlott.
A Liverpoolt elhagyó védő, Ibrahima Konaté őszintén beszélt arról, hogy Diogo Jota tragikus elvesztése, amelyet röviddel később édesapja halála követett, hogyan sodorta depresszióba.
Kettős tragédia sújtja a Liverpool sztárját
A 27 éves francia középhátvéd nehéz időszakot élt át, ami időnként a pályán nyújtott teljesítményére is kihatott. Konaté a France Inter rádióban nyilatkozott, azzal kezdte, hogy beszélt arról, milyen nehéz volt feldolgozni csapattársa, Jota halálát, miután a portugál csatár tavaly júliusban autóbalesetet szenvedett. Jota testvére, Andre Silva szintén meghalt a balesetben, amely a spanyol Zamora tartományban történt.
Konaté így nyilatkozott: „Még ma is nehéz elhinni. A szekrénye még mindig ott volt az öltözőben, és mindennap, amikor edzésre mentem, ő is velünk jött. Emlékszem, amikor Los Angelesben megtudtam a hírt, és nem tudtam elhinni. Teljesen összetört. Őt semmi sem érdekelte. Csak boldog akart lenni, és jól érezni magát a csapattársaival és a családjával. Nem érdekelte a hírnév. Ő a szomszédom is volt, így még néhány pillanatot együtt töltöttem vele. Ez mindannyiunkra mély hatással volt.”
Konaté elmesélte, milyen nehéz volt visszatérni a futballhoz a szezon újraindulása után, és elárulta, hogy úgy érezte, tartozik ezzel Jotának és a családjának, valamint a klub szurkolóinak, annak ellenére, hogy őt is súlyosan érintette a tragédia: „Nem volt más választásunk, mint visszatérni a pályára, és játszani érte és a családjáért – valamint magunkért is. Lehetetlen túltenni magunkat ezen, de megtanulunk együtt élni vele.”
Ezen tragédia mellett Konaténak az apja betegségével is meg kellett küzdenie, amiről a szezon elején szerzett tudomást. Januárban Hamady Konaté sajnos elhunyt.
„Még soha nem beszéltem erről, de igaz, hogy a szezon elején apám több hétig kórházban volt. Nem tudtam, kivel beszéljek erről, ezért magamban tartottam az egészet. Az orvosok akkor azt mondták nekünk, hogy már nem sok ideje van hátra, de nem tudtuk, hogy ilyen gyorsan bekövetkezik” – mondta Konaté.
Annak ellenére, hogy minden alkalommal rendelkezésre állt a csapat számára, Konaté őszintén beszélt arról, milyen érzelmi terhet jelentettek számára ezek az események.
„Egy pillanatig sem éreztem úgy, hogy kezdek felépülni. Mindezek a tragikus események olyan gyorsan történtek, és amint úgy éreztem, hogy kezdek kilábalni belőle, valami más történt” – mondta, majd így folytatta:
„Vannak mélypontok, van depresszió. És szerintem a depresszió valami sokkal mélyebb dolog, egy olyan betegség, amellyel az emberek mindennap együtt élnek. A futballban is lehet depressziós az ember; nem kell szégyellni ezt kimondani. És bármi kiválthatja. Igaz, hogy gyakran hallottam játékosokat azt mondani, hogy depresszióban szenvednek, és hogy a szurkolók vagy a kívülállók nem értik meg őket, mert sok pénzt keresnek. De nem, ez hülyeség, és nem szabad ilyet mondani. A depresszió személyes dolog; mélyen benned rejlik. Amikor depressziós vagy, a szívben kezdődik, feljut az agyba, és átveszi az irányítást az egész tested felett. Számomra ez a legnehezebb, és erről beszélnünk kell.”
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