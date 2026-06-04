Zajlik a hemokromatózis világhete: ezt érdemes tudni a betegségről

A hemokromatózis egy rejtőzködő, örökletes anyagcsere-betegség, ami időben felismerve egyetlen egyszerű vérvétellel kiszűrhető és jól kezelhető, ám elhanyagolva súlyos, akár végzetes szervkárosodásokhoz is vezet. Mutatjuk, mit érdemes tudni a vastúlterhelődésről!

Zajlik a hemokromatózis világhete – eláruljuk, mire hívják fel ilyenkor a figyelmet (Fotó: supattra suparit)

Fontos dologra hívja fel a figyelmet a hemokromatózis világhete

Minden évben június 1. és 7. között rendezik meg a hemokromatózis világhetét, amelynek legfőbb üzenete, hogy vasból is megárt a sok. A kampány célja, hogy minél több fórumon felhívják a figyelmet a lappangó vastúlterhelődésre és annak veszélyeire. Hazánkban a Hemokromatózisos Betegek Egyesülete sokat tesz azért, hogy a páciensek időben, korrekt, az életmódra és étrendre vonatkozó információhoz és kezeléshez jussanak. A világhét leglátványosabb elemeként országszerte ikonikus épületeket világítanak meg piros fénnyel.

2026-ban Magyarországon rekordszámú, összesen 12 helyszín csatlakozott ehhez a figyelemfelkeltő akcióhoz: Budapesten a Műpa és a Millenáris volt június 1-jén kivilágítva, a Duna Aréna és a Bálna Honvédelmi Központ pedig június 1–7. között lesz, míg a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ és a Puskás Aréna június 6-án borul pirosba. Debrecenben június 1–7-ig minden este pirosan világít majd a Vezér utcai Innovációs Központ, a Nagyerdei Stadion, a Nagyerdei Víztorony és a Forest Center. Pécsett a Kodály Központ, Gödöllőn pedig a Királyi Kastély volt június 1–3. között pirosan megvilágítva.

Mit érdemes tudni a hemokromatózisról, mint betegségről?

A hemokromatózis egy genetikai eredetű, öröklődő megbetegedés. Kialakulásáért a szervezet vasanyagcseréjét szabályozó gének mutációi felelősek. Az európai népesség körében a leggyakoribb kiváltó ok a HFE-gén úgynevezett C282Y pontmutációja. A betegség tényleges kialakulásához a gyermeknek mindkét szülőtől egy-egy hibás gént kell örökölnie. Aki csak egyetlen hibás gént örököl, az úgynevezett hordozó marad: ő maga valószínűleg egészséges lesz (bár a vasfelszívódása kismértékben emelkedett lehet), ugyanakkor a hibás genetikai kódot továbbadhatja az utódainak.