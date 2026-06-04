Zajlik a hemokromatózis világhete: ezt érdemes tudni a betegségről
Bár a vashiányról sokat hallani, a szervezet kóros vastúlterhelődéséről keveset. Éppen ezért június első hetében világszerte piros jelzőfények gyúlnak, hogy ráirányítsák a figyelmet a hemokromatózisra.
A hemokromatózis egy rejtőzködő, örökletes anyagcsere-betegség, ami időben felismerve egyetlen egyszerű vérvétellel kiszűrhető és jól kezelhető, ám elhanyagolva súlyos, akár végzetes szervkárosodásokhoz is vezet. Mutatjuk, mit érdemes tudni a vastúlterhelődésről!
Fontos dologra hívja fel a figyelmet a hemokromatózis világhete
Minden évben június 1. és 7. között rendezik meg a hemokromatózis világhetét, amelynek legfőbb üzenete, hogy vasból is megárt a sok. A kampány célja, hogy minél több fórumon felhívják a figyelmet a lappangó vastúlterhelődésre és annak veszélyeire. Hazánkban a Hemokromatózisos Betegek Egyesülete sokat tesz azért, hogy a páciensek időben, korrekt, az életmódra és étrendre vonatkozó információhoz és kezeléshez jussanak. A világhét leglátványosabb elemeként országszerte ikonikus épületeket világítanak meg piros fénnyel.
2026-ban Magyarországon rekordszámú, összesen 12 helyszín csatlakozott ehhez a figyelemfelkeltő akcióhoz: Budapesten a Műpa és a Millenáris volt június 1-jén kivilágítva, a Duna Aréna és a Bálna Honvédelmi Központ pedig június 1–7. között lesz, míg a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ és a Puskás Aréna június 6-án borul pirosba. Debrecenben június 1–7-ig minden este pirosan világít majd a Vezér utcai Innovációs Központ, a Nagyerdei Stadion, a Nagyerdei Víztorony és a Forest Center. Pécsett a Kodály Központ, Gödöllőn pedig a Királyi Kastély volt június 1–3. között pirosan megvilágítva.
Mit érdemes tudni a hemokromatózisról, mint betegségről?
A hemokromatózis egy genetikai eredetű, öröklődő megbetegedés. Kialakulásáért a szervezet vasanyagcseréjét szabályozó gének mutációi felelősek. Az európai népesség körében a leggyakoribb kiváltó ok a HFE-gén úgynevezett C282Y pontmutációja. A betegség tényleges kialakulásához a gyermeknek mindkét szülőtől egy-egy hibás gént kell örökölnie. Aki csak egyetlen hibás gént örököl, az úgynevezett hordozó marad: ő maga valószínűleg egészséges lesz (bár a vasfelszívódása kismértékben emelkedett lehet), ugyanakkor a hibás genetikai kódot továbbadhatja az utódainak.
Ezek a betegség tünetei
Kezdetben nem feltétlenül jár érezhető panaszokkal a kór. Az első klinikai tünetek általában 30 éves kor után, de leggyakrabban 40 és 60 éves kor között jelentkeznek. Amikor a vasraktárak már túltelítődnek, a felesleges vas toxikussá válik, és roncsolni kezdi a szöveteket, és jön az:
- ízületi fájdalom és gyulladás,
- krónikus, állandó fáradtság, megmagyarázhatatlan gyengeségérzés, letargia,
- fájdalom a gyomor felett vagy kifejezetten a jobb felső oldalon (a máj tájékán),
- memóriazavar, hirtelen hangulatváltozások, fokozott ingerlékenység, depresszió,
- libidócsökkenés, férfiaknál impotencia, nőknél a menstruáció korai elmaradása vagy meddőség,
- súlyosabb esetben pedig a kardiomiopátia, a bőr jellegzetes bronzosodása, barnulása vagy szürkülése, valamint fokozott hajhullás.
Amennyiben a betegséget kezeletlenül hagyják, a szervek visszafordíthatatlanul károsodnak. A hasnyálmirigy roncsolódása 2-es típusú diabéteszt (cukorbetegséget) okoz, míg a májban lerakódó vas kóros májfunkciót, májmegnagyobbodást, májcirrózist (májzsugort) és végül májrákot idézhet elő.
Hogyan lehet diagnosztizálni a betegséget?
Mivel a hemokromatózis tünetei rendkívül változatosak és sok más gyakori betegséget utánozhatnak, a diagnózis felállítása nem egyszerű feladat. Az első lépés egy egyszerű, rutinszerű laboratóriumi vérvizsgálat, amely során ellenőrzik a vasraktárak telítettségét (szérum vas, transzferrin telítettség és a ferritin szintje). Ha a laboratóriumi lelet jelentős vasfelesleget igazol, a szervek állapotának felmérésére ultrahangra, CT-re, vagy akár a máj szövettani vizsgálatára is szükség lehet. A megdönthetetlen, biztos diagnózis felállításához azonban genetikai vizsgálat szükséges, amely vérvételből pontosan kimutatja, hogy melyik gén hibája áll a háttérben. Ha a családban már igazoltan előfordult a betegség, a közvetlen hozzátartozók genetikai szűrése még a tünetek megjelenése előtt, preventív jelleggel kifejezetten indokolt.
Hogyan kezelik a betegséget?
Bár a hemokromatózist mint genetikai adottságot ma még nem lehet meggyógyítani, a vastúlterhelésből fakadó súlyos szövődmények könnyen megelőzhetők és kezelhetők. A terápia alapköve a rendszeres, orvosilag felügyelt vérlebocsátás. A folyamat során eleinte egy-két hetente 400-450 ml vért vesznek le a pácienstől, ami hatékonyan távolítja el a felesleges vasat a szervezetből. Miután a vasraktárak kiürültek és elérték az egészséges célértéket, ritkább, fenntartó kezelésre van szükség.
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