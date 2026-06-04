Így hangzik Diána hercegné Vilmos és Harry kapcsán megfogalmazott, vagyont érő óhaja

Sok minden kiderült Diána hercegné rejtett leveleiből, amelyek napvilágot láttak, köztük az is, hogy szerette volna, ha fiai, Vilmos herceg és Harry herceg között mélyebb kapcsolat alakul ki. Ezek a levelek borsos áron találhatnak most gazdára a Reeman Dansies „Royalty, Antiques & Fine Art” aukcióján.

Diána hercegné szerette volna, ha fiai jó kapcsolatot ápolnak egymással Fotó: AFP

Diána hercegné leveleiből sok minden kiderül

A néhai Diána hercegné 1995 novemberében írt egy kétoldalas levelet, válaszul egy Michael Barrett nevű rajongónak, aki a BBC Panorama interjúját követően támogató levelet osztott meg vele.

A korábban sosem látott levélben Diána azt írja, hogy megérintette a levél tartalma és annak mély szavai, jelentése. Elárulta, hogy izgatottan várja a jövőt, hogy Vilmost és Harryt megtaníthassa a kommunikáció jelentőségére.

A legjobbakat kívánom. Tisztelettel, Diána

– idézi a Mirror az elhunyt Diána levelének lezárását.

A levél, melyet az aukción árulnak, becslések szerint 3000 és 4000 font (1,23–1,64 millió forint) körüli áron kelhet el. Diána hercegné 1997 augusztusában halt meg autóbalesetben Párizsban, mindössze 36 évesen.

Levelezését június 9-én bocsátják árverésre, a weboldalon ezt írják a tervezett árverésről: „Őkirályi Fensége, Diána walesi hercegné egy fontos, kézzel írt, kétoldalas levele Michael Barratt úrnak, amely a híres Panoráma-interjújára utal, és egy héttel azután, 1995. november 27-én íródott a Kensington-palota koronás »D« betűs, fejléces levélpapírjára.”

A néhai hercegné megköszönte a levelet Michael Barrattnek, miután visszatért argentin útjáról. Elmondta, hogy mennyire megérintette a levél tartalma, amely különösen utal az önismeretre és azokra az érzéseire, amelyek az életben való továbblépésről szólnak. Ez a különösen fontos rész utal Harry herceg és Vilmos herceg jövőjével kapcsolatos érzéseire is.

„Reméli, hogy a Panoráma-interjú segíteni fog más, hasonló nehézségekkel küzdő nőknek, és bízva tekint a jövőbe, amelyben megoszthatja Vilmossal és Harryvel, valamint megtaníthatja nekik a mélyebb szintű kommunikáció fontosságát. Michael Barratt támogató levele felbecsülhetetlen értékű volt számára, amiért nagyon mély háláját fejezi ki.”