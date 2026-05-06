Kicsempészték a palotából, nyilvánosságra kerülnek Diána titkos hangfelvételei

Új megvilágításba helyezhetik Diána hercegné magánéletét azok a titokban rögzített hangfelvételek, amelyek most először válnak hozzáférhetővé a nagyközönség számára. Az összesen mintegy ötórányi anyag egy készülő dokumentumsorozat alapját adja, amely a hercegné személyes vallomásain keresztül mutatja be élete legfájdalmasabb időszakait.

Diána hercegné elárulta a palota sötét titkait (Fotó: AFP)

A felvételek 1991-ben készültek, és olyan témákat érintenek, amelyek Diána életének legmeghatározóbb fejezeteihez kapcsolódnak. A hercegné részletesen beszél bennük házasságáról a későbbi III. Károllyal, kapcsolatuk megromlásáról, valamint arról a mély sebről, amelyet férje Kamilla Parker Bowlesszal folytatott viszonya okozott számára.

Még halálra előtt elárulta az igazságot Diána hercegné

A Diána: A meg nem hallgatott igazság címet viselő produkció a tervek szerint 2027 augusztusában debütál, csaknem három évtizeddel azután, hogy Diána hercegné 1997-ben, egy tragikus kimenetelű autóbalesetben életét vesztette Párizsban. A sorozat alkotói azt ígérik, hogy a hallgatók olyan részleteket ismerhetnek meg, amelyeket eddig homály fedett.

A felvételeken Diána nemcsak házassága széthullásáról vall, hanem gyermekeiről, Vilmos és Harry hercegről is őszintén beszél. Emellett szó esik a brit királyi család több ismert tagjáról is, köztük Sarah Fergusonról és András hercegről. A személyes visszaemlékezések között külön hangsúlyt kap a hercegné mentális állapota, valamint az a hosszú küzdelem, amelyet bulimiájával vívott.

A hanganyagokat Diána közeli bizalmasa, Dr. James Colthurst rögzítette, majd titokban kijuttatta a Kensington-palotából, hogy eljuttassa Andrew Morton írónak. Ezekre az interjúkra épült Morton 1992-ben megjelent, világsikerű kötete, a Diana igaz története, a most előkerült teljes hangfelvételek azonban mindeddig nem kerültek nyilvánosságra.

A sorozat elkészítésében a Love Monday TV működik közre, szoros együttműködésben Andrew Mortonnal és Colthursttel. A készítők szerint a produkció egyik legérdekesebb része az lesz, ahogyan Diána saját jövőképéről beszél.

A nézők megismerhetik Diána jövőről szőtt álmait; egy új fejezetet, amelyben Károly Kamillával ellovagol a naplementébe, neki pedig megadja a szabadságot, hogy a saját útját járja

– fogalmazott a Life.hu szerint egy bennfentes. Hozzátette: