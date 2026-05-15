Erre az 4 fontos dologra hívják ma fel a figyelmet a különböző szervezetek
Május 15-e a család, a "kenguruzás", az állat és növényszeretet és a klímaváltozás napja is egyben. Mutatjuk, mióta és miért szükséges ezekre a fontos dolgokra külön is felhívni a figyelmet!
1994-ben az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjává nyilvánította. A felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb részére irányítja.
Május 15. a kenguruzás világnapja is
A kenguruzás világnapja a koraszülött-ellátás egyik legfontosabb, természetközeli módszerére hívja fel a figyelmet. Az 1978-ban, Kolumbiában született eljárás lényege a bőr-bőr kontaktus: a baba a szülő meztelen mellkasán pihenve, „élő inkubátorban” fejlődhet. A módszer drasztikusan, akár 70%-ról 30%-ra csökkentette a halálozást, stabilizálja a vitális értékeket, segíti a súlygyarapodást és erősíti a kötődést. Ma már nagyon sok helyen alkalmazzák.
Május 15. az állat- és növényszeretet napja is egyben
A budapesti állatkertben rendezték meg először 1994. május 15-én az állat- és növényszeretet napját. A gyerekek ezen a napon ingyen léphettek be az állatkertbe. Idén a Fővárosi Állat- és Növénykert a 160 éves fennállását ünneplő eseménysorozattal készül a mostani hétvégére, ahol a látogatók nemcsak az állatokkal, hanem az idővel is találkozhatnak.
Ma van a nemzetközi klímaváltozási akciónap is
A nemzetközi klímaváltozási akciónapot 2007-től minden év május 15-én tartják a világ legtöbb országában. Az ENSZ klímaváltozással foglalkozó nemzetközi szakértői testülete ekkor állapította meg ugyanis, hogy a globális felmelegedés ténye nem vonható kétségbe, minden egyes ember közvetlen hatással van a kibocsátásokra.
Három helyen véradás is lesz ma, május 15-én Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
Ilyen időnk lesz a hétvégén
A koponyeg.hu szerint pénteken délnyugat felől ismét nedvesebb léghullámok érkeznek, ezért délutántól több alkalommal is kialakulhatnak záporok, zivatarok. A délkeleti szél többfelé megélénkül. A legmelegebb órákban 21 fok körüli értékeket mérhetünk. Szombaton túlnyomóan felhős, borongós idő valószínű, sok helyen esővel, záporokkal és zivatarokkal. Kiadós mennyiségű eső is eshet. Az északi, északkeleti szél több helyen megerősödhet. A csúcshőmérséklet 15 fokra esik vissza. Vasárnap pedig hajnalig, reggelig még eshet az eső, majd csökken a felhőzet, és egyre több helyen süt ki a nap. Főleg délelőtt lehet erős az ÉNy-i szél. 17 fok körül alakul mindössze a csúcsérték.
Forgalmi változásból sem lesz hiány
- A BKK szerint jelzőlámpahibára kell számítani a Róbert Károly körút–Lehel utca csomópontban május 15., péntek 09:00-13:00 óra között.
- Lezárás lesz a XV. kerületben a Gubó utcában is péntek 09:00-11:00 óra között.
- Napközbeni lezárás a VI. kerületben is a Paulay Ede utcában péntek 07:00-18:00 óra között.
- Félpályás lezárás lesz a VII. kerületben a Dohány utcában május 16., szombat 06:00 és május 17., vasárnap 23:00 óra között.
- Sávlázárás lesz a XIV. kerületben a Kolozsvár utcában május 16., szombat 06:00 és május 17., vasárnap 23:00 óra között.
- Szakaszos félpályás lezárás lesz a Ferihegyi Repülőtérre vezető úton május 17., vasárnap 07:00-15:00 óra között.
- Útszűkület lesz hétvégén napközben a Belgrád rakparton május 16., szombat 07:00 és május 17., vasárnap 15:00 óra között.
A H5-ös HÉV közlekedésében is lesz változás a hétvégén
Május 16-án és 17-én (szombaton és vasárnap) a HÉV csak a Batthyány tér és Békásmegyer között jár. A kimaradó szakaszon a H5A és a H5E pótlóbusz, valamint a 855-ös, a 860-as, a 861-es és a 862-es busz közlekedik.
Palacsinta Piknik lesz a Kőrösy József utcában
Május 15. és 17. között érdemes lesz az ALLEE felé venni az irányt: édes és sós, töltött és rakott, amerikai és nagyi-féle, de még rántott és mentes palacsinta is várja majd a látogatókat a Budai Palacsinta Pikniken.
Szombaton lesz Rodolfo születésnapja
Gács Rezső, a Rodolfóként híressé vált magyar bűvész, érdemes és kiváló művész 1911. május 16-án született Budapesten. Bűvészkedésre egy kínai gyöngyárus inspirálta, aki megtanított neki egy bűvészmutatványt a dunai kavicsokkal. Ódry Zuárd karolta fel és tanította az 1920-as évek második felében. Gyakori közös bemutatkozásaik után első önálló fellépését is mestere menedzselte 1929 tavaszán, és ettől fogva Pest és Buda számtalan egylete, klubja, szakmai és baráti köre hívta fellépni az ifjú mágust. Ekkor kapta a Rodolfo Grosso művésznevét mesterétől. Utolsó nyilvános fellépése 1986. január 13-án volt a Mikroszkóp Színpadon. Négy nappal felesége halálát követően, 1987. január 25-én hunyt el Budapesten - olvasható a Wikipédián.
A fény világnapja is most szombaton lesz
A fény nemzetközi éve az Európai Fizikai Társulat kezdeményezésére az UNESCO és az ENSZ támogatásával megrendezett nemzetközi eseménysorozat volt 2015-ben. A fény nemzetközi éve nyomán az UNESCO Általános Konferenciája 39. ülésszakán született döntés értelmében 2018-tól május 16-án ünneplik világszerte a fény nemzetközi napját. Ennek célja, hogy a fényhez kapcsolódó tudományterületeket és a fényalapú technológiákat állítsa az érdeklődés középpontjába.
Május 16. a rajzolás világnapja is
A rajzolás ünnepe évről évre népszerűbb program szerte a világon. A rendezvény célja a színes kikapcsolódás, a kreativitás fejlesztése és a rajzolás mint művészet és mint hobbi megszerettetése az emberekkel, gyerekekkel.
A lelki elsősegély-szolgálatok világnapja is szombaton lesz
1997-ben május 16-át a lelki elsősegély-szolgálatok világnapjává nyilvánította a Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Nemzetközi Szövetsége. Ezen a napon szeretnék felhívni a társadalom figyelmét arra, hogy a hétköznapi emberi kommunikáció már önmagában is konfliktus-és krízisoldó hatású.
A Múzeumok Majálisa is most szombaton kezdődik
Ha tavasz, akkor majális – jól tudják ezt a múzeumok is. A Magyar Nemzeti Múzeumban idén 29. alkalommal kerül megrendezésre a Múzeumok Majálisa május 16. és 17. között, sokszínű programokkal, interaktív bemutatókkal, tárlatvezetésekkel, beszélgetésekkel és családi programokkal.
Vasárnap lesz a távközlés világnapja
1865. május 17-én Párizsban húsz ország képviselői aláírták a Nemzetközi Távközlési Egyesület (International Telecommunication Union, ITU) létrehozásáról szóló alapító okmányt. Ennek emlékére 1968 óta május 17-én tartják a távközlési világnapot.
Szilárd Leó is ezen a napon kapta meg az atomreaktor szabadalmi elismerését
Szilárd Leó 1919-ben emigrált, majd a berlini Műegyetemen kezdett atomfizikával és termodinamikával foglalkozni. Németországban több szabadalmat is beadott, ezek közül a legjelentősebb az Einsteinnel közös találmány: egy hűtőfolyadékok áramoltatására alkalmas mágneses szivattyú. 1955-ben az amerikai kormány jelképes, egy dollárért megvásárolta tőle és Fermitől az atomreaktor szabadalmát. A világháború után biológiai, valamint biofizikai témákkal kezdett foglalkozni, a molekuláris biológia egyik megalapozójának is tekintik: sugárkezeléssel saját magát is sikeresen kigyógyította daganatos betegségéből.
Május 17. a magas vérnyomás világnapja is
A világnap célja felhívni a figyelmet a világszerte egyre növekvő egészségügyi problémára. A magas vérnyomás, amelyet más néven hipertóniának is neveznek, olyan népbetegség, amely az életkor növekedésével egyre gyakoribbá válik.
