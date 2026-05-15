Erre az 4 fontos dologra hívják ma fel a figyelmet a különböző szervezetek

1994-ben az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjává nyilvánította. A felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb részére irányítja.

Május 15-én van a család nemzetközi napja. Fotó: Studio Romantic

Május 15. a kenguruzás világnapja is

A kenguruzás világnapja a koraszülött-ellátás egyik legfontosabb, természetközeli módszerére hívja fel a figyelmet. Az 1978-ban, Kolumbiában született eljárás lényege a bőr-bőr kontaktus: a baba a szülő meztelen mellkasán pihenve, „élő inkubátorban” fejlődhet. A módszer drasztikusan, akár 70%-ról 30%-ra csökkentette a halálozást, stabilizálja a vitális értékeket, segíti a súlygyarapodást és erősíti a kötődést. Ma már nagyon sok helyen alkalmazzák.

Május 15. az állat- és növényszeretet napja is egyben

A budapesti állatkertben rendezték meg először 1994. május 15-én az állat- és növényszeretet napját. A gyerekek ezen a napon ingyen léphettek be az állatkertbe. Idén a Fővárosi Állat- és Növénykert a 160 éves fennállását ünneplő eseménysorozattal készül a mostani hétvégére, ahol a látogatók nemcsak az állatokkal, hanem az idővel is találkozhatnak.

Ma van a nemzetközi klímaváltozási akciónap is

A nemzetközi klímaváltozási akciónapot 2007-től minden év május 15-én tartják a világ legtöbb országában. Az ENSZ klímaváltozással foglalkozó nemzetközi szakértői testülete ekkor állapította meg ugyanis, hogy a globális felmelegedés ténye nem vonható kétségbe, minden egyes ember közvetlen hatással van a kibocsátásokra.

Három helyen véradás is lesz ma, május 15-én Budapesten

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)

08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)

12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

Ilyen időnk lesz a hétvégén

A koponyeg.hu szerint pénteken délnyugat felől ismét nedvesebb léghullámok érkeznek, ezért délutántól több alkalommal is kialakulhatnak záporok, zivatarok. A délkeleti szél többfelé megélénkül. A legmelegebb órákban 21 fok körüli értékeket mérhetünk. Szombaton túlnyomóan felhős, borongós idő valószínű, sok helyen esővel, záporokkal és zivatarokkal. Kiadós mennyiségű eső is eshet. Az északi, északkeleti szél több helyen megerősödhet. A csúcshőmérséklet 15 fokra esik vissza. Vasárnap pedig hajnalig, reggelig még eshet az eső, majd csökken a felhőzet, és egyre több helyen süt ki a nap. Főleg délelőtt lehet erős az ÉNy-i szél. 17 fok körül alakul mindössze a csúcsérték.