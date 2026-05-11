Nem vették komolyan a tüneteit az orvosok: kis híján leálltak a várandós nő szervei

Egy terhes nő hiába jelezte az orvosának, hogy aggasztó tüneteket tapasztal, a panaszait eleinte nem vették elég komolyan. Frankie Harrison klinikai pszichiáter a kisfiával volt várandós, amikor hirtelen erős vizesedést és duzzanatot vett észlelt magán.

A terhes édesanya veszélyes betegségben szenvedett / Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

A terhesség alatt tapasztalt tünet komoly állapotot jelzett

Miután időpontot kapott, és felkereste a háziorvosát, csupán azt a tanácsot kapta, hogy "álljon másképp", hátha az segít a duzzanaton. Sok várandós nő egyébként a duzzadást „normális vizeletvisszatartásnak” tekinti, azonban akár komoly okai is lehetnek.

Ezt követően Frankie a szülésznőjéhez fordult: ekkor megmérték a vérnyomását, ami veszélyesen magasnak bizonyult, ezért kórházba küldték további vizsgálatokra. Ekkor derült ki, hogy Frankie preeklampsziában szenved, egy súlyos terhesség alatti szövődményben, amely magas vérnyomással jár, és akár életveszélyes állapotot is okozhat az anyánál és a babánál egyaránt. A betegség gyakran a veséket vagy a májat is érinti, és kezelés nélkül a szervek működésének leállásához vezethet.

Frankie később elárulta, eleinte nem is tudta pontosan, mennyire komoly a helyzet.

Fehérje volt a vizeletemben, borzalmas fejfájásaim voltak, ami annak volt a jele, hogy az agyam megduzzadt

– emlékezett vissza a nő.

Az orvosok folyamatosan figyelemmel kísérték az állapotát, miközben próbálták eldönteni, meddig biztonságos bent tartani a babát. Végül a helyzet annyira súlyossá vált, hogy Frankie mindössze 31 hetes terhesen sürgősségi császármetszésen esett át. Koraszülött kisfia azonnal az újszülött intenzív osztályra került, ahol hosszabb időt kellett eltöltenie.

A fiatal édesanya szerint a történtek nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is rendkívül megterhelőek voltak. Úgy fogalmazott, az intenzív osztályon fekvő babák szüleinek többsége komoly mentális nehézségekkel küzd, mégis kevés támogatást kapnak. Frankie hozzátette, hogy amikor segítséget próbált kérni a saját mentális állapotával kapcsolatban, egy orvos azt válaszolta neki:

Te klinikai pszichiáter vagy, nincs szükséged támogatásra.

A traumatikus élmények hatására Frankie úgy döntött, más családoknak szeretne segíteni. Társalapítója lett a Miracle Moon nevű jótékonysági szervezetnek, amely az újszülött intenzív osztályon fekvő babák családjait támogatja közösséggel, lelki segítséggel és pszichológiai eszközökkel, hogy könnyebben feldolgozhassák a nehéz időszakot - írja a Mirror.