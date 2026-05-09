RETRO RÁDIÓ

Igazi csoda: ötös ikrei születtek a nőnek, aki 12 éven át küzdött, hogy anya lehessen

Szavakkal ki sem lehetne fejezni a boldogságát. Az újdonsült édesanya bármit megtett volna egy gyermekért, ám a végén öt is megadatott neki.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.09. 15:30
ikrek ötös ikrek anyaság csoda

Szavakkal talán le sem lehetne írni annak a nőnek a boldogságát, aki 12 éven át küzdött azért, hogy édesanya lehessen, míg végül a közelmúltban ötös ikreknek adott életet. A hírek szerint az újdonsült anya, a 35 éves Bedriya Adem május 5-én, kedden császármetszéssel adott életet négy fiúnak és egy lánynak az etiópiai Hiwot Fana Specialized Kórházban.

12 fájdalmas év után lett anya egy nő - ráadásul rögtön öt gyermeke született / Fotó: Shutterstock (Képünk illusztráció)

12 év után történt meg a csoda a nővel, aki az anyaságért küzdött

Az öt újszülött, akik a kórház elmondása szerint teljesen egészségesek, a Naif, Ammar, Munzir, Nazira és Ansar nevet kapták.

Nem tudom szavakkal kifejezni a boldogságomat

– nyilatkozta Adem, akinek eleinte azt mondták, hogy négy babát vár. A nő azt is elárulta, bár sokáig azért imádkozott, hogy legalább egy gyermeke lehessen, a végén öt is megadatott neki, a férjével pedig nem is érezhetnék magukat áldottabbnak.

Mindez egyébként kifejezetten ritkaságnak számít: az ötös ikrek természetes úton történő megfoganásának esélye körülbelül 1 az 55 millióhoz. Dr. Mohamed Nur Abdulahi, a kórház orvosigazgatója elmondta, Adem természetes úton, tehát lombikbébi program (IVF) alkalmazása nélkül esett teherbe. Hozzátette, bár az újdonsült anyát, valamint az 1,2 és 1,4 kg közötti súlyú csecsemőit továbbra is a kórházban ápolják, de a jelek szerint mindannyian jól vannak, és rendben növekednek. 

A terhessége alatt rendszeres orvosi ellátásban részesült, és tájékoztatták arról, hogy egynél több babája fogant. Végig teljes körű és megfelelő orvosi segítségben részesült 

- tette hozzá az orvos.

Adem azt is elárulta, nehéz és depresszióval teli 12 év áll a háta mögött: a férjének már van egy gyermeke egy korábbi kapcsolatából, aki velük él, de mindennél jobban vágytak egy közös babára is, így a család öröme jelenleg nem is lehetne teljesebb – írja a People.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu