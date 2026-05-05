Meglepetést hozott a gólya: egy negyedik baba is megbújt az édesanya pocakjában

Hihetetlen történet borzolja Ausztráliában a kedélyeket, miután a 45 éves Belinda Lotsu és férje, Emmanuel Lotsu egyszerre négy újszülöttet köszönthetett – az egyik baba érkezésére nem is számítottak..

3 gyermeket vártak, végül 4 baba érkezett

A házaspár Perth városában, a King Edward Memorial Hospitalban fogadta a kicsiket április 28-án, kedden, császármetszéssel. Belinda a terhesség elején még abban a hitben élt, hogy hármas ikrekkel várandós, ám a várandósság felénél az orvosok közölték vele: egy baba eddig rejtve maradt, így valójában négyes ikrek érkeznek.

A hír hallatán az édesanya teljesen ledermedt.

Látni lehetett a döbbenetet az arcán. Teljesen meg volt lepődve és sokkolta a hír

– idézte fel Emmanuel.

4 baba született egyszerre

A négy csöppség az Amy, Amana, Amber és Amon nevet kapta, és ezzel hivatalosan is ritkaságszámba mennek: ők mindössze a tizenötödik feljegyzett négyesiker-sorozat Nyugat-Ausztrália történetében.

A család története azért is különleges, mert a babák lombikbébi-kezelés után fogantak meg. A ghánai származású szülők jelenleg a nyugat-ausztráliai Kalgoorlie városában élnek hároméves kisfiukkal, távol közvetlen rokonaiktól.

Belinda elárulta, családi segítségük alig van.

Nincs közvetlen családunk itt Kalgoorlie-ban, de van egy gyülekezetünk és egy ghánai közösségünk, ők jelentik számunkra itt a családot

– mondta.

A négy újszülött jelenleg az újszülött intenzív osztályon kap ellátást, de a szülők reményei szerint néhány héten belül hazavihetik őket. A kórház nővér koordinátora szerint a rendkívüli szülés miatt hónapokon át tartó precíz előkészítésre volt szükség.

Vészhelyzeti forgatókönyvekkel, újszülött-intenzív kapacitással és az anya-babák biztonságának minden részletére kiterjedő tervvel készültünk

– mondta a People szerint.

Azt is elárulta, hogy a család nemcsak orvosi, hanem teljes érzelmi támogatást is kapott ebben a rendkívül stresszes és különleges helyzetben.

A Lotsu házaspár számára így a hármas öröm végül négyszeres boldogsággá változott.