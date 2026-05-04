Hármas ikreket várt a nő, majd olyasmi történt, amin mindenki meglepődött

Hihetetlen fordulat állt be egy kismama életében, mivel azt hitte, hármas ikreket hord a szíve alatt, végül négyes ikreknek adott életet.

A négyes ikrek a kórház dolgozóit és a szülőket is meglepték / Illusztráció: Pixel Photographers / Freepik

A császármetszés alatt derült ki, hogy négyes ikreket várt az anya

A 28 éves Rachael Simba, aki Tanzániában él, már a terhessége elején meglepő híreket kapott. Először ikreket, majd később hármas ikreket jósoltak neki az orvosok. Arra azonban senki sem számított, ami végül történt.

Április 22-én császármetszéssel hozta világra gyermekeit, miután hirtelen fájdalmak jelentkeztek nála. A műtőben derült ki az igazi meglepetés: nem három, hanem négy baba érkezik. Az orvosok is ritka esetként emlegették a történteket.

Secilia Jonathan nővér szerint csak a császármetszéskor derült ki, hogy nem hármas, hanem négyes ikreket vár az édesanya. A koraszülött kisbabák alacsony súllyal jöttek világra, ezért azonnal az újszülött intenzív osztályra kerültek, ahol folyamatos megfigyelés alatt állnak.

Az anya visszaemlékezése szerint teljesen váratlanul indult be a szülés: „Semmi jele nem volt, csak bementem a klinikára, aztán hirtelen erős fájdalmat éreztem, és már vittek is a műtőbe. Ott derült ki, hogy négy babám lesz.”

A történet nemcsak az anyát, hanem az orvosokat is meglepte, igazi ritkaságnak számít, hogy a vártnál egyel több baba érkezzen a világra. A rendkívül megterhelő terhesség teljesen kimerítette az édesanyát már a mindennapi mozgás is komoly kihívást jelentett számára, sokszor még járni vagy állni sem tudott segítség nélkül.

Most kétségbeesetten kér támogatást, hogy fedezni tudja újszülöttjei ellátását. A költségek között szerepel az oxigénkezelés, a tüdő fejlődését segítő gyógyszerek, a speciális tápszer és a folyamatos vizsgálatok is.

Dr. Gedion Edward, a KCMC szülész-nőgyógyásza elmondta, a babák eltérő fejlettségi szinten jöttek világra, három kislány és egy kisfiú született - írja a People.