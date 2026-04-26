"5 vetélésem volt, majd 6 hetes korában meghalt a szivárványbabám – a búcsúzás felfoghatatlan volt"

A 41 éves Helen Richardson tanárnő, és Portsmouthban él 43 éves férjével, Timmel, aki könyvelő.

„A kislányomnak szeretettel berendezett gyerekszobában ültem, és olyan keserédes pillanat volt. Öt vetélés után végre valóra vált az álmom, hogy anya legyek. De tragikus módon a szivárványbabám, Amélie, csak hat hétig élt, és ahogy bekuckózva feküdt mellettem a hideg kiságyban, tudtam, hogy ez lesz az egyetlen alkalom, amikor a temetése előtt nálunk lesz."

Férjével, Timmel 2016-ban online ismerkedett meg, és három évvel később összeházasodtak. Mindig is családot szerettek volna, mivel el sem tudták képzelni az életüket gyerek nélkül.

"2020 és 2022 között négy vetélésem volt, mindegyik a hét hetes terhességi időszak körül. Minden alkalommal teljesen le voltam taglózva, de sosem adtam fel a reményt, ráadásul csodálatos támogatást kaptunk a Tommy's jótékonysági szervezettől."

A következő évben úgy döntöttek, hogy kipróbálják a mesterséges megtermékenyítést abban a reményben, hogy ez nagyobb esélyt ad a sikeres kihordásra. Mivel azonban akkor 38 éves volt Helen, a helyi NHS- tröszt nem volt hajlandó kezelni, ezért magánúton választottak programot, 20 000 fontot költöttek a megtakarításaikból.

"Az első próbálkozás 2023 júniusában sikeres volt, de néhány hónapon belül ismét elvetéltem. A második embrióbeültetés novemberben nem sikerült, de a következő júliusban úgy döntöttünk, hogy újabb beültetést végzünk, és ezúttal csodával határos módon sikerült. Nem tudtam elhinni a héthetes ultrahangon, hogy még mindig terhes vagyok. Felkészültem az újabb veszteségre.

De ez az öröm sokkba csapott át, amikor 12 hetesen a babánknál egy exomphalos nevű állapotot diagnosztizáltak , ami azt jelenti, hogy a hasfal nem fejlődik ki teljesen az anyaméhben, így a baba belei és néhány szerve a testen kívül található.

Dühös voltam. Azok után, amin keresztülmentem, hogy idáig eljussak, hogy történhetett meg ez? Annyira mélységesen igazságtalannak éreztem, és nagyon aggódtam, hogy mit jelent ez a babánk számára."