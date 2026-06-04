A Várhegy legendája: 40 éve tért vissza a Budavári Sikló

A Budavári Sikló nem egyszerű közlekedési eszköz, hanem Budapest egyik legszebb időgépe. Negyven éve, 1986. június 4-én indult újra az utasforgalom a Várhegy oldalában, ott, ahol a város egyik legikonikusabb panorámája néhány perc alatt kinyílik: lent a Clark Ádám tér, szemben a Lánchíd, mögötte Pest, fent pedig a Budavári Palota világa.

A Budavári Sikló folyamatosan, 5-10 percenként indul utasigény szerint Fotó: Old Town Tourist / Shutterstock

A sikló története jóval korábban kezdődött. Az eredetileg Budai Hegypálya néven ismert, gőzüzemű szerkezetet 1870-ben adták át, és a maga korában igazi műszaki bravúrnak számított. Nagyon is gyakorlati céllal épült: felvitte az utasokat a Várba, amikor ez még nem csak turistaprogram, hanem napi közlekedési kérdés volt.

Budavári Sikló: néhány perc utazás, másfél évszázad történelem

A második világháború azonban véget vetett az első korszaknak. A sikló megsérült, majd évtizedekig csak emlék maradt a város oldalában. Az 1980-as években újjáépítették, a kocsik pedig az eredeti formát idézve tértek vissza a pályára. A Margit és a Gellért ma már nem feltétlenül hivatalnokokat visz munkába, hanem budapestieket és turistákat emelnek fel ugyanahhoz az élményhez: ahhoz a pár perchez, amikor a város egyszerre lesz történelem és látványosság.

Évfordulós galériánkat a képre kattintva érheted el!