RETRO RÁDIÓ

Elképesztően édes Dávid-szarvas borjak születtek a miskolci állatkertben

A miskolci állatkert örömhírt osztott meg oldalán vasárnap. Dávid-szarvas borjak születtek az intézményben.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.03. 13:10
szarvas borjú Miskolci Állatkert

Dávid-szarvas borjak születtek a miskolci állatkertben, az apróságok április elején jöttek a világra és napról napra aktívabbak - közölte a miskolci állatkert vasárnap a Facebook-oldalán.

Dávid-szarvas borjak születtek a miskolci állatkertben
Dávid-szarvas borjak születtek a miskolci állatkertben
Fotó: Forrás: Pexels (illusztráció!)

Ilyen cukit még nem láttunk! Dávid-szarvas borjak születtek a miskolci állatkertben

Mint ahogyan az MTI is megírta, a borjak egyre kevesebbet pihennek és gyakrabban csatlakoznak a felnőtt állatokhoz is. A Dávid-szarvas - más néven milu - a huszadik század elején vadon kihalt, fennmaradásuk az állatkerteknek köszönhető. A múltban azt tartották, hogy aki a Dávid-szarvas húsából eszik, az halhatatlanná válik. Bár ez nem igaz, a hiedelem is hozzájárult a faj eltűnéséhez - osztották meg az érdekességet a bejegyzésben.

Hozzátették, a különleges állat Magyarországon csak a miskolci állatkertben látható.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu