Elképesztően édes Dávid-szarvas borjak születtek a miskolci állatkertben

Dávid-szarvas borjak születtek a miskolci állatkertben, az apróságok április elején jöttek a világra és napról napra aktívabbak - közölte a miskolci állatkert vasárnap a Facebook-oldalán.

Mint ahogyan az MTI is megírta, a borjak egyre kevesebbet pihennek és gyakrabban csatlakoznak a felnőtt állatokhoz is. A Dávid-szarvas - más néven milu - a huszadik század elején vadon kihalt, fennmaradásuk az állatkerteknek köszönhető. A múltban azt tartották, hogy aki a Dávid-szarvas húsából eszik, az halhatatlanná válik. Bár ez nem igaz, a hiedelem is hozzájárult a faj eltűnéséhez - osztották meg az érdekességet a bejegyzésben.