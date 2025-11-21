„Mit keres egy kerék az erdőben?” - videón az óriási hörcsögkerék-kísérlet
Elképesztő felvételeket rögzítettek a rejtett kamerák az erdei állatokról a kísérlet alatt.
Egy férfit saját hörcsöge, Hammy, inspirálta egy óriási hörcsögkerék építésére, amit az erdő közepén helyezett el. A kíváncsi férfi saját hörcsögére gondolt vissza, amikor Hammy épp nem a furcsán hosszú fémszívószálból ivott, vagy nem a sarokban ült rémülten, az időt azzal ütötte el, hogy elszánt tekintettel szaladt a ketrecében lévő kerékben, mintha valamilyen képzeletbeli horizont felé tartana. Emiatt nagyon megsajnálta szeretett hörcsögét, hogy végül milyen életet adott neki.
Az óriási hörcsögkerék sikerre van ítélve az erdei állatok között?
Kiderült végül, hogy a készítőnek nem kellett volna, ennyire drámaian hozzáállni Hammy "céltalan" kerekezéseit a ketrecben, amit a rejtett kamerán látottak is bizonyítják. A The Bird’s View nevű Instagram-oldal, amely különféle szerkezeteket épít, hogy a vadon élő állatok interakcióba léphessenek velük. Egyik kísérletében a készítő két hörcsögkereket épített egy normál méretűt és egy óriásit, majd az erdőben hagyta őket rejtett kamerákkal együtt. A felvétel meglehetősen rendkívüli. Kicsi és nagy állatok tűnnek elő a fák közül, hogy kapcsolatba lépjenek a két kerékkel, bár a legtöbbjüknek nem igazán megfelelő a méret.
Továbbá két, fekete medve is látható, amint szaglássza a kereket, és több szarvas és gida is enyhén meglöki, mintha csak azt kérdezné:
Mit keres egy kerék az erdőben?
A legaranyosabb talán az apró mezei egér, amely megpróbál forogni a nagyobb keréken, de túl kicsi ahhoz, hogy megmozdítsa, így csak a gyűrű alján futkározik fel-alá. A videók igazi sztárjai azonban a mókusok, akik sikeresen mennek egy kört a nagy kerékben, és kívülről is jókedvűen pörgetik a kisebbet, ami valóban szórakoztatónak tűnik.
A The Bird’s View szerint a mozgás segít a vadállatoknak levezetni a stresszt, így nem meglepő, hogy az erdő lakói meglehetősen nyitottan fogadják a furcsa szerkezetet.
Justin Rhodes, az Illinois-i Egyetem idegtudósa „nagyon furcsának” nevezte a jelenséget, de úgy véli, van valami vonzó abban, hogy az állat bepattanhat egy kerékbe, és akadályok nélkül futhat - írja a Mirror.
A kísérletről készült YouTube-videó az alább tekinthető meg:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre