„Mit keres egy kerék az erdőben?” - videón az óriási hörcsögkerék-kísérlet

Egy férfit saját hörcsöge, Hammy, inspirálta egy óriási hörcsögkerék építésére, amit az erdő közepén helyezett el. A kíváncsi férfi saját hörcsögére gondolt vissza, amikor Hammy épp nem a furcsán hosszú fémszívószálból ivott, vagy nem a sarokban ült rémülten, az időt azzal ütötte el, hogy elszánt tekintettel szaladt a ketrecében lévő kerékben, mintha valamilyen képzeletbeli horizont felé tartana. Emiatt nagyon megsajnálta szeretett hörcsögét, hogy végül milyen életet adott neki.

Saját hörcsöge inspirálta a férfit az óriási hörcsögkerék építésére, amit az erdőben helyezett el kísérlet céljából / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

Az óriási hörcsögkerék sikerre van ítélve az erdei állatok között?

Kiderült végül, hogy a készítőnek nem kellett volna, ennyire drámaian hozzáállni Hammy "céltalan" kerekezéseit a ketrecben, amit a rejtett kamerán látottak is bizonyítják. A The Bird’s View nevű Instagram-oldal, amely különféle szerkezeteket épít, hogy a vadon élő állatok interakcióba léphessenek velük. Egyik kísérletében a készítő két hörcsögkereket épített egy normál méretűt és egy óriásit, majd az erdőben hagyta őket rejtett kamerákkal együtt. A felvétel meglehetősen rendkívüli. Kicsi és nagy állatok tűnnek elő a fák közül, hogy kapcsolatba lépjenek a két kerékkel, bár a legtöbbjüknek nem igazán megfelelő a méret.

Továbbá két, fekete medve is látható, amint szaglássza a kereket, és több szarvas és gida is enyhén meglöki, mintha csak azt kérdezné:

Mit keres egy kerék az erdőben?

A legaranyosabb talán az apró mezei egér, amely megpróbál forogni a nagyobb keréken, de túl kicsi ahhoz, hogy megmozdítsa, így csak a gyűrű alján futkározik fel-alá. A videók igazi sztárjai azonban a mókusok, akik sikeresen mennek egy kört a nagy kerékben, és kívülről is jókedvűen pörgetik a kisebbet, ami valóban szórakoztatónak tűnik.

A The Bird’s View szerint a mozgás segít a vadállatoknak levezetni a stresszt, így nem meglepő, hogy az erdő lakói meglehetősen nyitottan fogadják a furcsa szerkezetet.

Justin Rhodes, az Illinois-i Egyetem idegtudósa „nagyon furcsának” nevezte a jelenséget, de úgy véli, van valami vonzó abban, hogy az állat bepattanhat egy kerékbe, és akadályok nélkül futhat - írja a Mirror.

A kísérletről készült YouTube-videó az alább tekinthető meg: