Itt a bizonyíték: A hetedik érzék mindenki számára elérhető a tudósok szerint!

Kísérleti alapon bizonyították az alapvető észleléseinken is túlmutató jelenséget. A hetedik érzék segítségével többet ismerhetünk meg a világunkból?

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.13. 21:00
érzékelés kutatás felfedezés

Az emberiséget mindig is foglalkoztatta a hetedik érzék körüli valódiság, illetve az, hogy mindenki számára elérhető-e vagy csak bizonyos sensitive alkatú embereknél. Az alapvető érzékelésünk, mint látás, hallás, szaglás, ízlelés és tapintás mindegyike speciális érzékszervekhez kötődik, amelyek információt továbbítanak az agy felé a környezetünkről. Az idők során azonban sok kutató kereste a hatodik érzék bizonyítékát, most pedig brit tudósok szerint akár egy hetedik érzéket is birtokolhatunk.

alt=A hetedik érzék megtapasztalása különleges élménnyé varázsolja a valóságunkat?
A hetedik érzék megtapasztalása különleges élménnyé varázsolja a valóságunkat? / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

A hetedik érzék tanulmányozása felrúgja az eddigi ismereteinket?

A londoni Queen Mary Egyetem és a University College London kutatói azt állítják, hogy ez az új érzék a „távoli tapintás”  egy olyan képesség, ami finom nyomáskülönbségek alapján érzékeljünk rejtett tárgyakat anélkül, hogy ténylegesen megérintenénk őket. 

Az állatvilágban több példa is felfedezhető, például a partimadarak, amik a csőrükkel kutatnak az iszapban zsákmány után, úgy hogy nem látnak semmit és nem is tudják kiszagolni. Most viszont kísérletek bizonyítják, hogy az emberek is képesek hasonló érzékelésre. Elisabetta Versace, a Queen Mary Egyetem kutatója szerint az eredmények megváltoztatják azt, ahogyan az érzékelés világát értelmezzük.

A kísérletben tizenkét, 18–26 éves önkéntes vett részt. Egy méter hosszú, homokkal teli dobozon kellett végighúzniuk mutatóujjukat, miközben LED-fények irányították a mozgásukat. A homok alatt kis műanyag kockák voltak elrejtve, a feladat pedig az volt, hogy jelezzék, ha valami furcsát éreznek. A 216 próbálkozásból a résztvevők 79-szer pontosan jelezték a rejtett tárgy jelenlétét, 58-szor helyesen állapították meg, hogy nincs semmi, és átlagosan 2,7 cm-re voltak a tárgytól, amikor érzékelték azt - írja az Express.

A hatodik érzék fogalmát korábban többféle érzékeléssel hozták összefüggésbe, például a telepátiával, az egyensúlyérzékkel, a hőmérséklet-érzékeléssel, sőt, a belső óránkkal is. Egyes tudósok szerint az ember akár 20–30 különböző érzékkel is rendelkezhet, így a hetedik érzék fogalma nagy eséllyel nyithat meg új kapukat a tudományban.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
