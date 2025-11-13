Itt a bizonyíték: A hetedik érzék mindenki számára elérhető a tudósok szerint!

Az emberiséget mindig is foglalkoztatta a hetedik érzék körüli valódiság, illetve az, hogy mindenki számára elérhető-e vagy csak bizonyos sensitive alkatú embereknél. Az alapvető érzékelésünk, mint látás, hallás, szaglás, ízlelés és tapintás mindegyike speciális érzékszervekhez kötődik, amelyek információt továbbítanak az agy felé a környezetünkről. Az idők során azonban sok kutató kereste a hatodik érzék bizonyítékát, most pedig brit tudósok szerint akár egy hetedik érzéket is birtokolhatunk.

A hetedik érzék megtapasztalása különleges élménnyé varázsolja a valóságunkat? / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

A hetedik érzék tanulmányozása felrúgja az eddigi ismereteinket?

A londoni Queen Mary Egyetem és a University College London kutatói azt állítják, hogy ez az új érzék a „távoli tapintás” egy olyan képesség, ami finom nyomáskülönbségek alapján érzékeljünk rejtett tárgyakat anélkül, hogy ténylegesen megérintenénk őket.

Az állatvilágban több példa is felfedezhető, például a partimadarak, amik a csőrükkel kutatnak az iszapban zsákmány után, úgy hogy nem látnak semmit és nem is tudják kiszagolni. Most viszont kísérletek bizonyítják, hogy az emberek is képesek hasonló érzékelésre. Elisabetta Versace, a Queen Mary Egyetem kutatója szerint az eredmények megváltoztatják azt, ahogyan az érzékelés világát értelmezzük.

A kísérletben tizenkét, 18–26 éves önkéntes vett részt. Egy méter hosszú, homokkal teli dobozon kellett végighúzniuk mutatóujjukat, miközben LED-fények irányították a mozgásukat. A homok alatt kis műanyag kockák voltak elrejtve, a feladat pedig az volt, hogy jelezzék, ha valami furcsát éreznek. A 216 próbálkozásból a résztvevők 79-szer pontosan jelezték a rejtett tárgy jelenlétét, 58-szor helyesen állapították meg, hogy nincs semmi, és átlagosan 2,7 cm-re voltak a tárgytól, amikor érzékelték azt - írja az Express.

A hatodik érzék fogalmát korábban többféle érzékeléssel hozták összefüggésbe, például a telepátiával, az egyensúlyérzékkel, a hőmérséklet-érzékeléssel, sőt, a belső óránkkal is. Egyes tudósok szerint az ember akár 20–30 különböző érzékkel is rendelkezhet, így a hetedik érzék fogalma nagy eséllyel nyithat meg új kapukat a tudományban.