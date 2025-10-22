Élet több személyiséggel: így éli meg a váltásokat egy nő a disszociatív identitászavarban

Egy nő, aki disszociatív identitászavarral (DID) él, arról beszélt, milyen érzés, amikor személyiségei váltakoznak. A mentális egészséggel kapcsolatos állapot miatt legalább két különböző személyiség irányíthatja viselkedését különböző időpontokban. Gyakran úgy tartják, hogy az ilyen váltások során emlékezetkiesés történik, de Gianu System, a betegség egyik ismert szószólója szerint ez nem mindig van így.

Egy nő elmesélte, milyen érzés számára, amikor személyiségei váltakoznak. Fotó: Freepik - illusztráció

A nő, aki közösségi oldalain rendszeresen beszél a DID-ről és a traumáról, egy videóban így fogalmazott:

A közhiedelemmel ellentétben nem mindig jár amnéziával a váltás. Nem mindig egyértelmű még annak sem, aki ezzel él

Követői gyakran tesznek fel neki kérdéseket, egyikük például azt tudakolta, milyen érzés számára maga a váltás – írja a LadBible.

Ez attól függ, néha kemény, és olyan, mintha valami lehúzna, mintha egy alagútban lennék. Máskor viszont teljesen tudatánál marad az ember, és akkor egészen más érzés. Sok esetben csak egy kis változásról van szó. Sokszor a kép ugyanaz marad, csak a lencse, amin keresztül nézed, egészen más

– mondta Gianu.

Ez a különbség a világ érzékelésében szerinte azt is eredményezi, hogy az egyes alterek – vagyis a különböző személyiségek – eltérően látják ugyanazt a helyzetet. „Az egyik számára minden rózsás, míg a másik ugyanarra a dologra teljesen másképp reagál.” Gianu szerint az is előfordul, hogy az egyik személyiség nézőpontja hirtelen kitör, ami miatt a váltás ijesztővé válhat, mintha valaki elveszítené az irányítást.

Olyan, mintha nem értenéd, miért láttál mindent teljesen más fényben, és most miért nem. Ezek a váltások annyira finomak, hogy észre sem veszed, amíg mások nem hívják fel rá a figyelmed

– magyarázta.

A disszociatív identitászavart gyakran nevezik többszörös személyiségzavarnak is

Bár a tünetek egyénenként eltérhetnek, sok esetben jellemző az amnézia, mivel az egyik identitás emlékei nem mindig jutnak át a másikhoz.