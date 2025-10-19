Az októberi újhold a párkapcsolatokra helyezi a hangsúlyt - ez sorsdöntő lehet 3 csillagjegy számára

Október 21-én újhold lesz a Mérleg jegyében, ami különös figyelmet helyez a kapcsolatokra, miközben a Mérleg szezonja a végéhez közeledik. Kyle Thomas, hírességek asztrológusa szerint az újhold friss kezdeteket hoz a csillagjegyek életébe, segít új minták kialakításában. A Mérleg újhold energiája kiemelten jelenik meg, mivel a Mérleg a partnerségekkel, legyenek azok üzleti vagy romantikus jellegűek, áll szoros kapcsolatban.

Az újhold hatása a következő teljes holdig, jövő áprilisig érezhető lesz a csillagjegyek számára. Fotó: Unsplash

Az újhold pontosan kvadrátban áll a Jupiterrel és a Plutóval, ami intenzív és kihívásokkal teli energiákat hoz. Érezhetjük a világ csúcsán magunkat, ugyanakkor ez bukáshoz is vezethet. A Plutóval való kvadrát különösen nehéz, váratlan akadályokat, konfliktusokat és megpróbáltatásokat hozhat, beleértve hatalmi harcokat, versenyt, ellenségeket vagy fájdalmat. Ugyanakkor a Merkúr és a Mars együttállása segít bátornak, fókuszáltnak és határozottnak maradni. A Merkúr és a Mars trigonban áll a Jupiterrel és a Szaturnusszal, ami "aranyháromszöget" hoz a mennyekben, lehetővé téve a szerencsét, növekedést és stabilitást, ha mértéket tartunk és előre tervezünk.

Az újhold energiája a csillagjegyekben:

Kos: A partnerség kerül előtérbe. Az újhold érkezésével lehetőség nyílik új kapcsolat kialakítására, vagy meglévő kapcsolat elmélyítésére.

Bika: A munka intenzívvé válik, több projektet vállalhatunk. Jó alkalom új munkahelyi minták kialakítására, fizikai erőnlét fejlesztésére és egészségre koncentrálásra.

Ikrek: A szerelem áll a középpontban. Az újhold szenvedélyt és vágyat ébreszt, újrakezdhetjük a kapcsolatot, vagy kereshetünk új partnert. Kreatív tevékenységekhez is kedvező időszak.

Rák: A családi és otthoni ügyek kerülnek fókuszba. Érdemes az otthon fejlesztésén dolgozni, akár kisebb takarítás, akár nagyobb felújítás formájában, vagy ingatlanbefektetésbe kezdeni.

Oroszlán: Kreativitásunk kiemelkedő. Az újhold aktiválja mentális kapacitásunkat, alkalmas időszak írási, beszéd- vagy kommunikációs projektek elkezdésére.

Szűz: Anyagi ügyekre koncentrálhatunk. Lehetőség új állásajánlat, fizetésemelés vagy jövedelmet növelő feladatok kapcsán, valamint új értékes tárgyak megszerzésére.