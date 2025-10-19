Az októberi újhold a párkapcsolatokra helyezi a hangsúlyt - ez sorsdöntő lehet 3 csillagjegy számára
Ezek az időszakok a kapcsolatokra fókuszálnak, és gyakran fontos egyesülések vagy elválások kezdetei lehetnek. Az újhold hatása a következő teljes holdig, jövő áprilisig érezhető lesz a csillagjegyek számára.
Október 21-én újhold lesz a Mérleg jegyében, ami különös figyelmet helyez a kapcsolatokra, miközben a Mérleg szezonja a végéhez közeledik. Kyle Thomas, hírességek asztrológusa szerint az újhold friss kezdeteket hoz a csillagjegyek életébe, segít új minták kialakításában. A Mérleg újhold energiája kiemelten jelenik meg, mivel a Mérleg a partnerségekkel, legyenek azok üzleti vagy romantikus jellegűek, áll szoros kapcsolatban.
Az újhold pontosan kvadrátban áll a Jupiterrel és a Plutóval, ami intenzív és kihívásokkal teli energiákat hoz. Érezhetjük a világ csúcsán magunkat, ugyanakkor ez bukáshoz is vezethet. A Plutóval való kvadrát különösen nehéz, váratlan akadályokat, konfliktusokat és megpróbáltatásokat hozhat, beleértve hatalmi harcokat, versenyt, ellenségeket vagy fájdalmat. Ugyanakkor a Merkúr és a Mars együttállása segít bátornak, fókuszáltnak és határozottnak maradni. A Merkúr és a Mars trigonban áll a Jupiterrel és a Szaturnusszal, ami "aranyháromszöget" hoz a mennyekben, lehetővé téve a szerencsét, növekedést és stabilitást, ha mértéket tartunk és előre tervezünk.
Az újhold energiája a csillagjegyekben:
Kos: A partnerség kerül előtérbe. Az újhold érkezésével lehetőség nyílik új kapcsolat kialakítására, vagy meglévő kapcsolat elmélyítésére.
Bika: A munka intenzívvé válik, több projektet vállalhatunk. Jó alkalom új munkahelyi minták kialakítására, fizikai erőnlét fejlesztésére és egészségre koncentrálásra.
Ikrek: A szerelem áll a középpontban. Az újhold szenvedélyt és vágyat ébreszt, újrakezdhetjük a kapcsolatot, vagy kereshetünk új partnert. Kreatív tevékenységekhez is kedvező időszak.
Rák: A családi és otthoni ügyek kerülnek fókuszba. Érdemes az otthon fejlesztésén dolgozni, akár kisebb takarítás, akár nagyobb felújítás formájában, vagy ingatlanbefektetésbe kezdeni.
Oroszlán: Kreativitásunk kiemelkedő. Az újhold aktiválja mentális kapacitásunkat, alkalmas időszak írási, beszéd- vagy kommunikációs projektek elkezdésére.
Szűz: Anyagi ügyekre koncentrálhatunk. Lehetőség új állásajánlat, fizetésemelés vagy jövedelmet növelő feladatok kapcsán, valamint új értékes tárgyak megszerzésére.
Mérleg: Ez az év legfontosabb holdfázisa számunkra. Az újhold energiája lendületet ad, lehetőség nyílik céljaink elérésére és az Univerzum felé irányuló kívánságaink érvényesítésére.
Skorpió: Pihenésre és feltöltődésre érdemes koncentrálni. Kreatív ötletek és életminőség javítása érdekében csendes időszakra van szükség. Terápiás foglalkozásokra is alkalmas idő.
Nyilas: Növekszik a népszerűség. Kapcsolatok építésére, hálózatbővítésre és online társkeresésre ideális időszak.
Bak: Karrierünk fellendül. Versenyképes állásajánlatok, előléptetések vagy elismerések várhatóak. Érdemes céljaink stratégiáját átgondolni.
Vízöntő: Komfortzónán kívülre lépés. Fizikai, szellemi vagy intellektuális új területek felfedezésére alkalmas, utazásra, tanulmányokra vagy könyvírásra ideális idő.
Halak: Pénzügyi fókusz. Lehetőség vagyonunk, befektetéseink átgondolására, új hitel- vagy jelzálog-lehetőség kihasználására, valamint egyéb pénzügyi ügyletekre.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre