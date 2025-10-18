Ennek a csillagjegynek most különleges lendületet ad a Hold és a Mars kedvező fényszöge
Egy csillagjegy úgy érezheti, ma egy délelőtt alatt végezhet dolgaival. A szombati horoszkóp megmutatja, vajon te vagy-e az, akinek különleges lendületet adnak a csillagok.
Jó pár csillagjegy számára különösen kedvező a csillagok állása. Mások pedig könnyen vitába keveredhetnek, ha nem vigyáznak. A szombati horoszkóp megmutatja, hogy kinek segít és kinek okoz fejtörést a csillagok állása.
Íme mit hoz a szombati horoszkóp:
KOS
A Hold és a Mars kedvező fényszöge különleges lendületet ad önnek: szinte bármit elvégezhet egy délelőtt alatt. Használja ki ezt az energiát, de délután engedje meg magának a pihenést is, nem kell mindent egyszerre elintézni.
BIKA
A Vénusz most is békét és harmóniát sugároz az életébe. Érdemes otthon tölteni a napot – a meghittség, a nyugalom és a finom ételek most különösen jól esnek. Egy olyan plusz információ érkezhet, ami lendületet ad az ügyeinek.
IKREK
A Merkúr hatására rendkívül éles az elméje, könnyedén fogalmaz, és sziporkázó beszélgetéseket folytathat. Szombaton tényleg vág az esze, és ha most ismerkedik, akkor éppen ezzel nyűgözi le a másikat.
RÁK
Ma érdemes vigyázni, hogy ne sértődjön meg apróságokon. Ha valami bántja, kérdezze meg magától: valóban számít ez? A legtöbbször rá fog jönni, hogy nem éri meg a bosszankodást. Ha viszont sikerül elengednie a feszültséget, estére megnyugszik és visszatér a derű.
OROSZLÁN
Könnyen kibillenhetne az egyensúlyából, de ne hagyja, hogy bárki provokálja! Ha valaki húzogatja a bajszát, mosolyogjon, és lépjen tovább – ezzel most ön jár jobban. Ha a sport vagy mozgás segít levezetni a feszültséget, ne hagyja ki, jót fog tenni.
SZŰZ
Kifejezetten jól érzi magát, ha a természetben lehet. Egy kis kertészkedés, séta vagy friss levegő csodákat tesz a közérzetével és a gondolataival is. Ma különösen könnyen talál inspirációt a legapróbb dolgokban is, engedje, hogy feltöltse a nap nyugalma.
MÉRLEG
Csodás nap vár önre! Engedje szabadjára a kreativitását, és ha lehetősége adódik, adjon teret a romantikának is – most minden adott a harmóniához és az örömteli pillanatokhoz. A kedvesség vagy egy bók most sokat jelenthet, és vissza is kaphatja.
SKORPIÓ
Meghitt, bensőséges órákra számíthat a szerelemben. Ha párkapcsolatban él, ez a nap kiváló lehetőség egy mély beszélgetésre, közös programra vagy egyszerűen csak az egymásra figyelésre. Hallgasson a megérzéseire, mert most valóban tudja, mit érez a másik.
NYILAS
Izgalmas, inspiráló nap vár önre: érdekes emberek, új információk és szellemes beszélgetések kísérik a napját. Érdemes odafigyelni arra, amit ma hall, mert később még hasznos lehet. Egy régi ötlet is új formát ölthet, most érdemes jegyzetelni!
BAK
A Szaturnusz, az uralkodó bolygója, ma próbára teheti a türelmét. A nap kulcsa a béke megőrzése – ha nem enged a feszültségnek, estére minden kiegyensúlyozódik. A szerettei most hálásak lesznek, ha megőrzi a nyugalmát, és példát mutat.
VÍZÖNTŐ
Elemében van! A Plútó előrehaladása a jegyében különleges erőt, önbizalmat és motivációt ad. Most bármit elérhet, amit valóban szeretne. Egy váratlan inspiráció új irányba terelheti, és ez hosszú távon is jót hozhat.
HALAK
Ne higgyen el mindent, amit hall. Könnyű lenne bedőlni a pletykáknak, de a megérzései pontosan tudják, kiben és miben bízhat, hallgasson rájuk! Ha sikerül a saját tempójában haladni, estére visszatér a lelki békéje.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre