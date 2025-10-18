RETRO RÁDIÓ

Ennek a csillagjegynek most különleges lendületet ad a Hold és a Mars kedvező fényszöge

Egy csillagjegy úgy érezheti, ma egy délelőtt alatt végezhet dolgaival. A szombati horoszkóp megmutatja, vajon te vagy-e az, akinek különleges lendületet adnak a csillagok.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.18. 08:00
Jó pár csillagjegy számára különösen kedvező a csillagok állása. Mások pedig könnyen vitába keveredhetnek, ha nem vigyáznak. A szombati horoszkóp megmutatja, hogy kinek segít és kinek okoz fejtörést a csillagok állása.

A szombati horoszkóp különös lendületet ad ezeknek a csillagjegyeknek.
A szombati horoszkóp különös lendületet ad ezeknek a csillagjegyeknek. Fotó: Cinemanikor /  Shutterstock

Íme mit hoz a szombati horoszkóp:

KOS

A Hold és a Mars kedvező fényszöge különleges lendületet ad önnek: szinte bármit elvégezhet egy délelőtt alatt. Használja ki ezt az energiát, de délután engedje meg magának a pihenést is, nem kell mindent egyszerre elintézni.

BIKA

A Vénusz most is békét és harmóniát sugároz az életébe. Érdemes otthon tölteni a napot – a meghittség, a nyugalom és a finom ételek most különösen jól esnek. Egy olyan plusz információ érkezhet, ami lendületet ad az ügyeinek.

IKREK

A Merkúr hatására rendkívül éles az elméje, könnyedén fogalmaz, és sziporkázó beszélgetéseket folytathat. Szombaton tényleg vág az esze, és ha most ismerkedik, akkor éppen ezzel nyűgözi le a másikat.

RÁK

Ma érdemes vigyázni, hogy ne sértődjön meg apróságokon. Ha valami bántja, kérdezze meg magától: valóban számít ez? A legtöbbször rá fog jönni, hogy nem éri meg a bosszankodást. Ha viszont sikerül elengednie a feszültséget, estére megnyugszik és visszatér a derű.

OROSZLÁN

Könnyen kibillenhetne az egyensúlyából, de ne hagyja, hogy bárki provokálja! Ha valaki húzogatja a bajszát, mosolyogjon, és lépjen tovább – ezzel most ön jár jobban. Ha a sport vagy mozgás segít levezetni a feszültséget, ne hagyja ki, jót fog tenni.

SZŰZ

Kifejezetten jól érzi magát, ha a természetben lehet. Egy kis kertészkedés, séta vagy friss levegő csodákat tesz a közérzetével és a gondolataival is. Ma különösen könnyen talál inspirációt a legapróbb dolgokban is, engedje, hogy feltöltse a nap nyugalma.

MÉRLEG

Csodás nap vár önre! Engedje szabadjára a kreativitását, és ha lehetősége adódik, adjon teret a romantikának is – most minden adott a harmóniához és az örömteli pillanatokhoz. A kedvesség vagy egy bók most sokat jelenthet, és vissza is kaphatja.

SKORPIÓ

Meghitt, bensőséges órákra számíthat a szerelemben. Ha párkapcsolatban él, ez a nap kiváló lehetőség egy mély beszélgetésre, közös programra vagy egyszerűen csak az egymásra figyelésre. Hallgasson a megérzéseire, mert most valóban tudja, mit érez a másik.

NYILAS

Izgalmas, inspiráló nap vár önre: érdekes emberek, új információk és szellemes beszélgetések kísérik a napját. Érdemes odafigyelni arra, amit ma hall, mert később még hasznos lehet. Egy régi ötlet is új formát ölthet, most érdemes jegyzetelni!

BAK

A Szaturnusz, az uralkodó bolygója, ma próbára teheti a türelmét. A nap kulcsa a béke megőrzése – ha nem enged a feszültségnek, estére minden kiegyensúlyozódik. A szerettei most hálásak lesznek, ha megőrzi a nyugalmát, és példát mutat.

VÍZÖNTŐ

Elemében van! A Plútó előrehaladása a jegyében különleges erőt, önbizalmat és motivációt ad. Most bármit elérhet, amit valóban szeretne. Egy váratlan inspiráció új irányba terelheti, és ez hosszú távon is jót hozhat.

HALAK

Ne higgyen el mindent, amit hall. Könnyű lenne bedőlni a pletykáknak, de a megérzései pontosan tudják, kiben és miben bízhat, hallgasson rájuk! Ha sikerül a saját tempójában haladni, estére visszatér a lelki békéje.

 

