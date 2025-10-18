Ennek a csillagjegynek most különleges lendületet ad a Hold és a Mars kedvező fényszöge

Jó pár csillagjegy számára különösen kedvező a csillagok állása. Mások pedig könnyen vitába keveredhetnek, ha nem vigyáznak. A szombati horoszkóp megmutatja, hogy kinek segít és kinek okoz fejtörést a csillagok állása.

A szombati horoszkóp különös lendületet ad ezeknek a csillagjegyeknek. Fotó: Cinemanikor / Shutterstock

Íme mit hoz a szombati horoszkóp:

KOS

A Hold és a Mars kedvező fényszöge különleges lendületet ad önnek: szinte bármit elvégezhet egy délelőtt alatt. Használja ki ezt az energiát, de délután engedje meg magának a pihenést is, nem kell mindent egyszerre elintézni.

BIKA

A Vénusz most is békét és harmóniát sugároz az életébe. Érdemes otthon tölteni a napot – a meghittség, a nyugalom és a finom ételek most különösen jól esnek. Egy olyan plusz információ érkezhet, ami lendületet ad az ügyeinek.

IKREK

A Merkúr hatására rendkívül éles az elméje, könnyedén fogalmaz, és sziporkázó beszélgetéseket folytathat. Szombaton tényleg vág az esze, és ha most ismerkedik, akkor éppen ezzel nyűgözi le a másikat.

RÁK

Ma érdemes vigyázni, hogy ne sértődjön meg apróságokon. Ha valami bántja, kérdezze meg magától: valóban számít ez? A legtöbbször rá fog jönni, hogy nem éri meg a bosszankodást. Ha viszont sikerül elengednie a feszültséget, estére megnyugszik és visszatér a derű.

OROSZLÁN

Könnyen kibillenhetne az egyensúlyából, de ne hagyja, hogy bárki provokálja! Ha valaki húzogatja a bajszát, mosolyogjon, és lépjen tovább – ezzel most ön jár jobban. Ha a sport vagy mozgás segít levezetni a feszültséget, ne hagyja ki, jót fog tenni.

SZŰZ

Kifejezetten jól érzi magát, ha a természetben lehet. Egy kis kertészkedés, séta vagy friss levegő csodákat tesz a közérzetével és a gondolataival is. Ma különösen könnyen talál inspirációt a legapróbb dolgokban is, engedje, hogy feltöltse a nap nyugalma.

MÉRLEG

Csodás nap vár önre! Engedje szabadjára a kreativitását, és ha lehetősége adódik, adjon teret a romantikának is – most minden adott a harmóniához és az örömteli pillanatokhoz. A kedvesség vagy egy bók most sokat jelenthet, és vissza is kaphatja.

SKORPIÓ

Meghitt, bensőséges órákra számíthat a szerelemben. Ha párkapcsolatban él, ez a nap kiváló lehetőség egy mély beszélgetésre, közös programra vagy egyszerűen csak az egymásra figyelésre. Hallgasson a megérzéseire, mert most valóban tudja, mit érez a másik.