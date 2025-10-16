A legveszélyesebb csillagjegyek rangsora - Vigyázz, kivel kezdesz ki!
Minden egyes csillagjegynek megvan a maga sötét oldala – még azoknak is, akik végtelenül kedvesnek és barátságosnak tűnnek. Azonban a jegy energiája minden embernél másként nyilvánul meg, senkiről sem szabad pusztán a csillagjegye alapján ítélkezni.
Nem árt tudni, mi az, ami képes a csillagjegyeket kibillenteni az egyensúlyból. Az alábbi rangsor azt mutatja meg, mely csillagjegyek a legveszélyesebbek, ha valaki ujjat húz velük, elárulják őket vagy nyomás alá kerülnek, és hogyan lehet velük békés viszonyt ápolni.
A legveszélyesebb csillagjegyek rangsora a legkevésbé veszélyestől a legveszélyesebbig
A Mérleg szinte sosem keveredik drámába. A Vénusz uralma alatt álló jegy alapvetően kerüli a konfliktusokat, de ez megváltozik, ha valaki riválisa lesz a legjobb megjelenésért vagy a legvonzóbb partnerért folyó versenyben. Ilyenkor a Mérleg képes taktikázni és manipulálni, hogy a helyzet az ő javára alakuljon. Nem véletlenül nevezik őket társasági tudósoknak álcázott stratéga típusnak.
A Halak jegyű emberek kedvesek, empatikusak, és elsőre rendkívül ártalmatlannak tűnnek. Érzékenységük és gyengéd természetük miatt könnyű őket megszeretni, de ha valaki megbántja őket, képesek nyomtalanul eltűnni. Ez a lépés önvédelmi reakció, de a valódi veszély abban rejlik, hogy senki sem tudja, mi történt valójában. A Halak zavarba ejtő módon képesek ködbe burkolózni – nem véletlenül uralja őket a varázslat bolygója, a Neptunusz.
A Nyilas a legoptimistább jegy, de hajlamos a túlzásokra. A Jupiter hatása miatt mindent nagyban csinál: nagy bulik, nagy nevetések, nagy ötletek – és néha nagy bajok. A Nyilas veszélye abban rejlik, hogy akaratlanul is bajba sodorhat másokat. Aki velük tart, jobban teszi, ha kétszer is meggondolja, mielőtt igent mond egy újabb őrült tervre.
A Bika a Vénusz irányítása alatt áll, ezért többnyire nyugodt és kiszámítható. Könnyű kiismerni, mit szeret és mit nem, hiszen imádja a rutint. Ha valaki bosszantja, általában türelmesen elviseli, de ha valaki túl messzire megy, és megzavarja a kényelmét, a Bika makacs dühöt táplál, amit nagyon sokáig képes megőrizni.
Az Oroszlánnal mindig szórakoztató együtt lenni, hiszen karizmatikus és nagylelkű. Ugyanakkor mágnesként vonzza a drámát. Ha valami rosszul alakul az életében, a helyzet pillanatok alatt lángra lobban. Bár az Oroszlán heves, valójában ritkán okoz komoly kárt – számára minden csak a show része.
A Rák első pillantásra érzelmes és ártalmatlan, de veszélyes lehet, ha valaki bántja a szeretteit. Lágy belső világát kemény páncél védi, és ha valaki keresztbe tesz a családjának, a Rák csendesen, de pontosan torolja meg a sérelmet.
A Szűz jegyűek veszélye az aprólékosságukban rejlik. A Merkúr által uralt jegy minden hibát észrevesz – legyen az egy elgépelés, egy félresikerült jelentés vagy akár az ember egész életvezetése. Barátként hasznosak, ellenségként viszont fárasztóan kíméletlenek. A perfekcionizmusuk miatt a környezetüknek mindig a legjobbat kell nyújtania.
Az Ikrek kettőssége miatt kiszámíthatatlan. Könnyen lehet, hogy valaki a „jó ikertestvérrel” érkezik a buliba, de a „rosszal” távozik. A társasági életben gyakran kelt zavart, mert a változékonysága miatt senki sem tudja, mire számíthat. A vele való kapcsolatban mindig érdemes tartaléktervvel készülni.
A Kos az egyik legveszélyesebb jegy, mert impulzív és harcias. A Mars uralma alatt áll, így gyorsan cselekszik, ha versenyeznie kell, vagy valamit meg akar védeni. Aki fontos számára, azért gondolkodás nélkül harcba száll, és ha provokálják, robbanásszerűen reagál.
A Bakot sokan unalmasnak tartják, míg versenyhelyzetbe nem kerülnek vele. A Szaturnusz által irányított jegy fegyelmezett, kitartó és rendkívül racionális. Képes nagyon keveset felhasználva is sokat elérni. A Bak veszélye abban rejlik, hogy tükörként szembesít másokat saját gyengeségeikkel és hiányosságaikkal.
A Skorpió hírhedten veszélyes, és ennek jó oka van. A Plútó hatása alatt álló jegy érzelmileg intenzív és határozott. Aki megbántja, annak nehéz lesz elnyerni a bocsánatát, mert bosszúálló és manipulatív tud lenni. Képes a helyzetet és az embereket is irányítani, hogy visszavágjon azoknak, akik ártottak neki.
A legveszélyesebb jegy az Vízöntő. Bár látszólag laza és nyitott, a Uránusz uralma alatt álló Vízöntő hirtelen képes teljesen elzárkózni. Egy ik pillanatban még közeli szövetséges, a következőben pedig hideg és megközelíthetetlen. Kiszámíthatatlansága a legnagyobb fegyvere, hiszen senki sem tudja előre megjósolni, mikor és hogyan fog reagálni – írja a Parade.
