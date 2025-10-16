A legveszélyesebb csillagjegyek rangsora - Vigyázz, kivel kezdesz ki!

Nem árt tudni, mi az, ami képes a csillagjegyeket kibillenteni az egyensúlyból. Az alábbi rangsor azt mutatja meg, mely csillagjegyek a legveszélyesebbek, ha valaki ujjat húz velük, elárulják őket vagy nyomás alá kerülnek, és hogyan lehet velük békés viszonyt ápolni.

Minden egyes csillagjegynek megvan a maga sötét oldala. Fotó: Metropol

A legveszélyesebb csillagjegyek rangsora a legkevésbé veszélyestől a legveszélyesebbig

A Mérleg szinte sosem keveredik drámába. A Vénusz uralma alatt álló jegy alapvetően kerüli a konfliktusokat, de ez megváltozik, ha valaki riválisa lesz a legjobb megjelenésért vagy a legvonzóbb partnerért folyó versenyben. Ilyenkor a Mérleg képes taktikázni és manipulálni, hogy a helyzet az ő javára alakuljon. Nem véletlenül nevezik őket társasági tudósoknak álcázott stratéga típusnak.

A Halak jegyű emberek kedvesek, empatikusak, és elsőre rendkívül ártalmatlannak tűnnek. Érzékenységük és gyengéd természetük miatt könnyű őket megszeretni, de ha valaki megbántja őket, képesek nyomtalanul eltűnni. Ez a lépés önvédelmi reakció, de a valódi veszély abban rejlik, hogy senki sem tudja, mi történt valójában. A Halak zavarba ejtő módon képesek ködbe burkolózni – nem véletlenül uralja őket a varázslat bolygója, a Neptunusz.

A Nyilas a legoptimistább jegy, de hajlamos a túlzásokra. A Jupiter hatása miatt mindent nagyban csinál: nagy bulik, nagy nevetések, nagy ötletek – és néha nagy bajok. A Nyilas veszélye abban rejlik, hogy akaratlanul is bajba sodorhat másokat. Aki velük tart, jobban teszi, ha kétszer is meggondolja, mielőtt igent mond egy újabb őrült tervre.

A Bika a Vénusz irányítása alatt áll, ezért többnyire nyugodt és kiszámítható. Könnyű kiismerni, mit szeret és mit nem, hiszen imádja a rutint. Ha valaki bosszantja, általában türelmesen elviseli, de ha valaki túl messzire megy, és megzavarja a kényelmét, a Bika makacs dühöt táplál, amit nagyon sokáig képes megőrizni.

Az Oroszlánnal mindig szórakoztató együtt lenni, hiszen karizmatikus és nagylelkű. Ugyanakkor mágnesként vonzza a drámát. Ha valami rosszul alakul az életében, a helyzet pillanatok alatt lángra lobban. Bár az Oroszlán heves, valójában ritkán okoz komoly kárt – számára minden csak a show része.