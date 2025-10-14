Így befolyásolják csillagjegyed az októberi bolygóállások

Október a vidám, ünnepi hangulat ideje, tele jelentős eseményekkel, örömmel és lelkesedéssel. Ebben az időszakban a bolygók, mint a Mars, Vénusz, Nap, Jupiter és Merkúr, jegyet váltanak, és ez minden csillagjegy életére hatással lesz.

Ezek a bolygóállások minden csillagjegy életére pozitív hatással lesznek. Fotó: Metropol

A bolygóállások októberben:

Nap átlépése Mérlegbe október 17-én

Jupiter átlépése Rákba október 18-án

Mars átlépése Skorpióba október 27-én

Hogyan hat ez a csillagjegyekre?

Kos: Sok öröm és szerencse várható. Lehetőség nyílik nagyobb beruházásokra, például autó vagy föld vásárlására. Kerüljük a vitákat a felettesekkel.

Bika: A hónap jutalmakban és bónuszokban gazdag. Megkaphatjuk a kívánt állást, ami hosszú távon előnyös. Érdemes jó kapcsolatot ápolni a testvérekkel.

Ikrek: Új eszközök beszerzése várható munkához vagy üzlethez. Több időt kell tölteni a családdal, ne csak a munkára koncentráljunk, maradjunk nyugodtak.

Rák: Új üzleti lehetőség vagy állás érkezik. Érdemes megragadni a kapott lehetőséget. Szerencsésnek érezhetjük magunkat, mintha minden cselekedetünket egy isteni kéz vezérelné.

Oroszlán: Új szerelem érkezik, tele reménnyel és új kezdetekkel. Fogadjuk el teljes szívvel, és adjunk esélyt a partnernek. Ez a szenvedélyes kapcsolat boldogsággal és nyugalommal tölti meg életünket.

Szűz: Figyeljük a lehetőségeket, ne vesztegessük időnket vitákra és manipulációra. Ez az időszak pozitivitást hoz, a múltbeli befektetések nyereséget hoznak.

Mérleg: Siker várható a karrierben, legyen az üzlet vagy munkahely. Személyes életünk békés lesz, és családunkkal ünnepelhetjük a Diwalit. Megszabadulunk a múlt toxikus kapcsolataitól.

Skorpió: Érdemes eltávolítani az életünkből a mérgező embereket. Új, pozitív kapcsolat kialakulására nyílik lehetőség. Tisztítsuk meg szívünket, hogy hely legyen a jó dolgoknak.

Nyilas: Töltsünk időt szeretteinkkel az ünnepi időszakban. Érdemes megállni és átgondolni a személyes életünket. Ünnepeljünk családdal, barátokkal és partnerrel.

Bak: Ideje megmutatni értékeinket azoknak, akik alábecsülnek. Mutassuk meg képességeinket és vezetői kvalitásainkat. Szenvedélyesen dolgozzunk céljaink eléréséért, a siker közel van.