Így befolyásolják csillagjegyed az októberi bolygóállások
Az Október még sok meglepetést tartogat. Ezek a bolygóállások minden csillagjegy életére pozitív hatással lesznek.
Október a vidám, ünnepi hangulat ideje, tele jelentős eseményekkel, örömmel és lelkesedéssel. Ebben az időszakban a bolygók, mint a Mars, Vénusz, Nap, Jupiter és Merkúr, jegyet váltanak, és ez minden csillagjegy életére hatással lesz.
A bolygóállások októberben:
- Nap átlépése Mérlegbe október 17-én
- Jupiter átlépése Rákba október 18-án
- Mars átlépése Skorpióba október 27-én
Hogyan hat ez a csillagjegyekre?
Kos: Sok öröm és szerencse várható. Lehetőség nyílik nagyobb beruházásokra, például autó vagy föld vásárlására. Kerüljük a vitákat a felettesekkel.
Bika: A hónap jutalmakban és bónuszokban gazdag. Megkaphatjuk a kívánt állást, ami hosszú távon előnyös. Érdemes jó kapcsolatot ápolni a testvérekkel.
Ikrek: Új eszközök beszerzése várható munkához vagy üzlethez. Több időt kell tölteni a családdal, ne csak a munkára koncentráljunk, maradjunk nyugodtak.
Rák: Új üzleti lehetőség vagy állás érkezik. Érdemes megragadni a kapott lehetőséget. Szerencsésnek érezhetjük magunkat, mintha minden cselekedetünket egy isteni kéz vezérelné.
Oroszlán: Új szerelem érkezik, tele reménnyel és új kezdetekkel. Fogadjuk el teljes szívvel, és adjunk esélyt a partnernek. Ez a szenvedélyes kapcsolat boldogsággal és nyugalommal tölti meg életünket.
Szűz: Figyeljük a lehetőségeket, ne vesztegessük időnket vitákra és manipulációra. Ez az időszak pozitivitást hoz, a múltbeli befektetések nyereséget hoznak.
Mérleg: Siker várható a karrierben, legyen az üzlet vagy munkahely. Személyes életünk békés lesz, és családunkkal ünnepelhetjük a Diwalit. Megszabadulunk a múlt toxikus kapcsolataitól.
Skorpió: Érdemes eltávolítani az életünkből a mérgező embereket. Új, pozitív kapcsolat kialakulására nyílik lehetőség. Tisztítsuk meg szívünket, hogy hely legyen a jó dolgoknak.
Nyilas: Töltsünk időt szeretteinkkel az ünnepi időszakban. Érdemes megállni és átgondolni a személyes életünket. Ünnepeljünk családdal, barátokkal és partnerrel.
Bak: Ideje megmutatni értékeinket azoknak, akik alábecsülnek. Mutassuk meg képességeinket és vezetői kvalitásainkat. Szenvedélyesen dolgozzunk céljaink eléréséért, a siker közel van.
Vízöntő: Maradjunk nyugodtak, ne vonódjunk be érzelmileg. Koncentráljunk céljainkra és álmainkra. Az idő segíteni fog vágyaink beteljesítésében, dolgozzunk rajtuk.
Halak: Maradjunk földhözragadtak és alázatosak, különben arrogánsnak tűnhetünk. Szabaduljunk meg rossz szokásoktól, tisztítsuk meg szívünket, bocsássunk meg és felejtsünk. Legyünk újra szeretőek, és tapasztaljuk meg a változást.
