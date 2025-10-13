5 csillagjegynek bőséget hoz a Vénusz Mérlegbe lépése

Öt csillagjegynek hozza a legnagyobb bőséget, amikor a Vénusz a Mérlegbe lép hétfőn. A hét elején egy nagyon különleges időszakba lépünk, amikor a Vénusz, a szerelem és a szépség bolygója belép az általa másodsorban uralt csillagjegybe, a Mérlegbe. A hétfői horoszkóp megmutatja, mire kell fókuszálniuk a csillagjegyeknek.

Vénusz a Mérlegben: Ennek az 5 csillagjegynek bőséget hoz a hétfői horoszkóp – Fotó: Unsplash

A Mérleg nem kapcsolódik, de csak a béke és harmónia kedvéért teszi ezt. Már nem várod el, hogy mások alkalmazkodjanak az elvárásaidhoz, inkább elfogadást gyakorolsz és engeded, hogy az élet természetesen áramoljon és sodródsz vele.

A Vénusz a Mérlegben egy érett energiát hoz, amely megengedi, hogy sebességet válts, vagy átértékeld a kapcsolataidat. Itt az ideje értéket adni és kapni. A Vénusz megmutatja, hogy mi a jó, és ha ennek az öt csillagjegynek az egyikébe tartozol, neked könnyebb lesz rájönni a saját definíciódra.

Horoszkóp: a Vénusz a Mérlegben ennek az 5 csillagjegynek kedvez

Oroszlán

Az Oroszlánnak most a kommunikációban kedveznek majd a csillagok. A Vénusznak köszönhetően újra azt fogod érezni, hogy elköteleznéd magad a céljaid és álmaid felé. Talán egy új barátság vagy szerelem is képbe kerülhet, főleg ha köze van az íráshoz, médiához, videókészítéshez, vagy laptop-, esetleg telefonvásárláshoz.

Általában nem vagy az a hadarós típus, de mostanában sokkal gördülékenyebben tudsz beszélni. Rengeteg megérzést kaphatsz ebben az időszakban, és olyan érzéseid lehetnek, hogy meg akarod osztani a gondolataidat. Írd fel, vagy vedd hangfelvételre a gyorsan érkező gondolatokat, nehogy kárba vesszenek.

2. Szűz

A Szűznek most a pénz és az önértékelés területére kell odafigyelnie. Fektess magadba! Sok kicsi sokra megy, és talán észre sem vetted, mennyi kis dolgot hagytál figyelmen kívül.

Most, hogy készen állsz figyelni, ideje elkényeztetni a testedet és az elmédet az öngondoskodással. Amikor megadod magadnak az esélyt a lelassulásra, és összehangolódsz a saját igényeidre és vágyaidra, sokkal könnyebnek érzed majd magad. Egy jobb verziód másokat is jobban fog kezelni.