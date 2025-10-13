5 csillagjegynek bőséget hoz a Vénusz Mérlegbe lépése

A Vénusz uralta égbolt most nyugtató energiákkal simítja ki ennek az 5 csillagjegynek az életét. Ezt mutatja a hétfői horoszkóp a csillagok alapján.
Öt csillagjegynek hozza a legnagyobb bőséget, amikor a Vénusz a Mérlegbe lép hétfőn. A hét elején egy nagyon különleges időszakba lépünk, amikor a Vénusz, a szerelem és a szépség bolygója belép az általa másodsorban uralt csillagjegybe, a Mérlegbe. A hétfői horoszkóp megmutatja, mire kell fókuszálniuk a csillagjegyeknek.
A Mérleg nem kapcsolódik, de csak a béke és harmónia kedvéért teszi ezt. Már nem várod el, hogy mások alkalmazkodjanak az elvárásaidhoz, inkább elfogadást gyakorolsz és engeded, hogy az élet természetesen áramoljon és sodródsz vele.
A Vénusz a Mérlegben egy érett energiát hoz, amely megengedi, hogy sebességet válts, vagy átértékeld a kapcsolataidat. Itt az ideje értéket adni és kapni. A Vénusz megmutatja, hogy mi a jó, és ha ennek az öt csillagjegynek az egyikébe tartozol, neked könnyebb lesz rájönni a saját definíciódra.
Az Oroszlánnak most a kommunikációban kedveznek majd a csillagok. A Vénusznak köszönhetően újra azt fogod érezni, hogy elköteleznéd magad a céljaid és álmaid felé. Talán egy új barátság vagy szerelem is képbe kerülhet, főleg ha köze van az íráshoz, médiához, videókészítéshez, vagy laptop-, esetleg telefonvásárláshoz.
Általában nem vagy az a hadarós típus, de mostanában sokkal gördülékenyebben tudsz beszélni. Rengeteg megérzést kaphatsz ebben az időszakban, és olyan érzéseid lehetnek, hogy meg akarod osztani a gondolataidat. Írd fel, vagy vedd hangfelvételre a gyorsan érkező gondolatokat, nehogy kárba vesszenek.
2. Szűz
A Szűznek most a pénz és az önértékelés területére kell odafigyelnie. Fektess magadba! Sok kicsi sokra megy, és talán észre sem vetted, mennyi kis dolgot hagytál figyelmen kívül.
Most, hogy készen állsz figyelni, ideje elkényeztetni a testedet és az elmédet az öngondoskodással. Amikor megadod magadnak az esélyt a lelassulásra, és összehangolódsz a saját igényeidre és vágyaidra, sokkal könnyebnek érzed majd magad. Egy jobb verziód másokat is jobban fog kezelni.
3. Mérleg
A Mérlegnek a magánéletében hoz gyümölcsöző változásokat a Vénusz. A születésnapi időszakod végének közeledtével fontos a reflektálás: a Vénusz békét és boldogságot hoz az életedbe.
Úgy érzed, olyan dolgokat szeretnél csinálni, amelyek melengetik a szívedet. Vágysz egy olyan napra, amikor csak békében és harmóniában létezel, mindenfajta rongyrázás nélkül. Most megkaphatod ezt, mert az uralkodó bolygód végre hazatér.
4. Kos
A Kos a kapcsolataiban érezheti a Vénusz és a Mérleg elsöprő erejét. Ez az energia arra ösztökél, hogy kitartóan dolgozz azért, amit a kapcsolataidban el akarsz érni. Látod, hogy az erőfeszítéseid gyümölcsözőek, és egy befektetésként szolgálnak önmagadba, mert közben megtanulod, hogyan tegyél másokat boldoggá.
Ebben a folyamatban fejlődsz, és egyre közelebb visz egy jobb jövő felé. Napról napra szorosabb a kapcsolatod azokkal az emberekkel, akiket szeretsz, köteléket alakítasz ki velük, ezzel megtanulod, milyen egy jó embernek lenni.
5. Bika
A Bika ebben a bolygóállásban jöhet rá élete értelmére. Többé nem kell túlhajtanod magad a siker érdekében. Helyette egy kiegyensúlyozott életet szeretnél elérni. Többé nem kell kitalálnod, hogyan éld az életed ahhoz, hogy boldogulni tudj. Ehelyett úgy kezded el élni az életedet, ahogyan az harmóniában van a céljaiddal.
Talán úgy érzed, hogy kompromisszumokat kell kötnöd a jövőben, de amíg nem az egész életed egy nagy kompromisszum, addig jól érzed magad. A Vénusz belép a Mérlegbe, és ez egy új egyensúlyt hoz. Emiatt mondhatod őszintén, hogy egy olyan harmónia érkezett az életedbe, amely belülről sugárzó örömöt okoz neked – írja a Your Tango.
