Ennek a 4 csillagjegynek sorsfordító üzenetet hoz a Vénusz-Szaturnusz szembenállás

Ez az átmeneti időszak arra hívja a csillagjegyeket, hogy tiszta fejjel nézzenek a szerelmi életükre, megvizsgálják az önértékelésüket és kötelességeiket is. Ez elsőre nagyon komolynak tűnhet, de ami a bölcsességet felszínre hozza, abból sosem lehet eleget kapni. A szombati horoszkóp iránymutatást ad ezeknek a csillagjegyeknek.

Horoszkóp: Fontos üzenet érkezik a csillagjegyek számára Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Ez a 4 csillagjegy nagyon különleges és tiszta üzenetet kap a következő időszakra: húzzák meg a határaikat!

Ugyanúgy tiszteletben kell tartaniuk a saját határaikat, mint másokét. Ez a Vénusz-Szaturnusz energia arra emlékezteti őket, hogy ideje belenőni a következő verziójukba.

Szombati horoszkóp: Fontos üzenet érkezik 4 csillagjegy számára

Bika

A Vénusz bolygót a te csillagjegyed uralja, amely most szemben áll a Szaturnusszal. Ez felelősség terhét érezteti veled, főleg, ha a párkapcsolatról és a céljaidról van szó. A Bikának szánt üzenet világos: akkor jön a bőség és a szerelem, ha meghúzod az egészséges határaidat.

Talán észrevetted, hogy olyan szituációba kerültél, ahol az önbecsülésedet kellett első helyre tenned. Ez már a kozmikus gondviselés műve volt. Azzal, hogy megtisztelted a saját értékedet, azzal megerősítetted a jövőbeni jólétedet, mert megmutatja a külvilágnak, hogy mit lehet és mit nem lehet veled megtenni.

Az Univerzum emlékeztet téged, hogy a szeretet szabadon áramlik, amint kitörsz a túlfeszített tempódból. Az, hogy törődsz magaddal, egyáltalán nem önző dolog. Sokkal inkább ez jelenti az ösvényt a stabilitáshoz és a maradandó boldogsághoz.

Szűz

A Vénusz-Szaturnusz szembenállás megmutatja neked milyen sok terhet cipeltél ezidáig. A szombati átmenet egyértelmű üzenetet küld neked a stabilitásról: nem tudsz adni, ha teljesen le vagy merülve. Ideje elengedni a maximalizmus nyomását és felismerni, hogy a mentális egészséged ugyanannyira fontos, mint a teljesítményed. A lecke az egészből annyi, hogy az is a fejlődés része, ha törődsz önmagaddal.

Az Univerzum azt üzeni neked, hogy a bőség a kitartásból fakad, de közben pihenni is tudni kell. A növekedés ciklusokban működik. Tisztelettel tekints arra, hogy mindennek megvan az ideje, még a te életedben is! Csak óvatosan siettesd magad, és bánj jól magaddal!