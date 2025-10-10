Ez a 4 csillagjegy hamarosan megkapja mindazt, amit az univerzumtól kért

A Vesta Nyilasban 2025. november 15-ig marad, és ez az időszak arra ösztönöz, hogy olyan élményeknek szenteljük magunkat, amelyek gazdagítóak, tanulságosak, filozofikusak vagy spirituálisak. Ez a transzformáló energia felerősíti a belső tüzet, és arra inspirál, hogy a lelkünk céljával összhangban éljünk. Négy csillagjegy most különösen sokat nyerhet ebből az időszakból – ők azok, akik végre megkapják mindazt, amit az Univerzumtól kértek.

Az aszteroida új, bőséges korszakot hoz el négy csillagjegy számára.

4 csillagjegy most mindent megkaphat

Ikrek

Az Ikrek életében most minden a szerelem körül forog. Olyan kapcsolat vagy pár érkezik az életükbe, amely egyenrangú, isteni, és mindent megtestesít, amire valaha vágytak. A múltban karmikus, kimerítő kapcsolati körökben ragadhattak, de ez most véget ér.

Egy olyan szerelem következik, amely intellektuálisan is kihívást jelent. Az embereket mágnesként fogja vonzani az Ikrek kisugárzása, különösen, amikor beszélnek. Ha valaki egyedülálló, utazás közben találkozhat a „tükörlelkével”. Akik párkapcsolatban élnek, azok számára most mélyülés vagy lezárás következhet – a kapcsolat mindenképp átalakul.

Szűz

A Szűz számára most a családi élet és az otthon területe kerül előtérbe. A Vesta Nyilasban arra készteti őket, hogy kilépjenek a komfortzónájukból, hiszen most válnak a „gyógyító anyává”, a család összetartó erejévé. Ideje elengedni a régi ént és átvenni a saját erő irányítását. A Szűz mostantól valóra válthatja korábbi vágyait. Erős késztetés ébred bennük, hogy utazzanak vagy költözzenek, ami megváltoztathatja életük irányát.

Sokan meglepődnek majd rajtuk – akik eddig csendesek voltak, most ők lesznek azok, akikre mindenki figyel.

Halak

A Halak számára most jön el az igazi ragyogás ideje. Végre vezető szerepet vállalhatnak, és megélhetik az isteni női energiájukat. Amint ezt megteszik, megnyílik az út minden előtt, amire eddig vágytak. A Halak eddig gyakran háttérbe szorították magukat mások kedvéért, most azonban kilépnek a fénybe. Elindulnak álmaik karrierje és spirituális hivatásuk felé. A világnak most megmutathatják valódi tehetségüket – és ez a kisugárzás a szerelmi életükre is hatással lesz. A Halak most vonzzák magukhoz a hozzájuk illő társat, akivel erős, támogató párost alkotnak.