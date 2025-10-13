Három csillagjegy, akit még mindig az előző élete irányít

Mindannyian hordozzuk előző életeink tapasztalatait, de három csillagjegy különösen érzi a befejezetlen karma súlyát. Tudattalanul is hat rájuk ez az örökség, ami megnehezítheti a mindennapjaikat. Derítsd ki, hogy a te csillagjegyed is azok közé tartozik-e, amelyekre hatással van a befejezetlen karma.

Horoszkóp: három csillagjegy cipeli a legtöbb karmikus terhet / Fotó: Képünk illusztráció: Shutterstock

Mely csillagjegyek cipelik a legtöbb karmikus terhet?

Kos (03.21.–04.20.)

A Kosok erős akaratukról híresek. Az előző életükből hozott tüzes energiát viszik tovább magukkal. Valószínűleg mindig küzdeniük kellett a túlélésért, és a védekező magatartás megszokottá vált még jelenlegi életükben is, ha olyan környezetben nőttek fel, ami nem engedte meg, hogy érzelmileg sebezhetőek legyenek.

Ebben az életben lelkük gyógyulásra, empátiára és biztonságos pihenőhelyre vágyik.

A mindennapi rohanás és a karrierépítés mellett meg kell tanulniuk, hogy a sebezhetőség nem gyengeség, hanem az egyik legnagyobb erőforrásuk.

Mérleg (09.23.–10.22.)

A harmonikus Mérlegek érzékeny lelkek, akik kapcsolataikra fókuszálnak, és titokzatos vonzerejükről ismertek. Előző életükben valószínűleg érzelmileg túlságosan kötődtek másokhoz.

Jelenlegi életük korai szakaszában is érezhették, hogy hangjuk elhalványul a környezetükben jelen lévő erősebb, domináns személyiségek mellett.

Ebben az életben a Mérlegek karmája kapcsolataikban az egyensúly megtalálására irányul. Legyen szó arról, hogy túl sokat adnak önmagukból túl korán, vagy arról, hogy visszahúzódnak a szívfájdalom elkerülése érdekében, meg kell találniuk a középutat és meg kell tanulniuk bízni.

Vízöntő (01.21.–02.18.)

A Vízöntők előző életükben gyakran vezettek másokat, és erős késztetést éreztek, hogy megakadályozzák a káoszt. Ennek hatására jelenlegi életükben is hasonló nyomás nehezedhet rájuk, ami túlzott felelősségérzethez vezethet.

Időre és tudatos gyógyító erőfeszítésekre van szükségük, hogy felismerjék: nem kell mindent egyedül kézben tartaniuk, másoktól is elfogadhatnak segítséget.

Korábbi tapasztalataik azt sugallhatják, hogy az irányítás biztonságot ad, azonban jelenlegi lélekleckéjük épp az ellenkezőjét tanítja: az igazi stabilitás a belső egyensúlyból fakad, nem pedig abból, ha szabályozni akarják az összes külső körülményt – írja a Life.hu.