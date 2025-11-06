Ez a két csillagjegy ma elképesztően szerencsés lesz
Az Oroszlán ma párt talál, a Rák hallgasson a megérzéseire! Lesznek, akikre ma rákacsint Fortuna: ez a két csillagjegy elképesztően szerencsésnek érezheti magát.
Izgalmas, kedvező fordulatokat ígér ez a csütörtök. Skorpió és Nyilas: ez a két csillagjegy ma baromi szerencsésnek érezheti magát, de előreláthatóan a többi csillagjegy szülötteinek sem lesz oka panaszra.
Napi horoszkóp, 2025. november 6., csütörtök – ez a két csillagjegy ma a szerencse gyermekének érezheti magát
Kos
A csütörtöki nap mintha „kárpótlás” lenne a szerdai telihold feszültségeiért. Minden adott hozzá, hogy eredményes és elégedett legyen. A Neptunusz most arra emlékezteti, hogy a megérzései még sosem csapták be… Ma sem fogják!
Bika
A Bika Hold ma gyakorlatilag csak szuper fényszögeket kap. Felébrednek a rejtett képességei, és ma szuper megérzései, meglátásai, sugallatai támadhatnak. Hagyja működni a hatodik érzékét! Ehhez csak annyi kell, hogy picit lelassítson, és befelé is figyeljen.
Ikrek
A Hold eleinte a Bika jegyében jár, majd átlép az ön jegyébe, és egy nagyon kedvező fényszöget zár be a Neptunusszal, az intuíció, az álmok bolygójával. Most nagyon jó érzékkel, antennákkal tapogatja le, mi jár a másik fejében, mik a valódi motivációi.
Rák
A Vénusz ma átlép a Skorpióba. Emiatt különösen fontos megengednie, hogy az érzései, megérzései vezessék, és figyeljen is rájuk, amikor egy döntést kell meghoznia valakivel kapcsolatban. Persze az ideális az, ha a józan ész és az érzések összhangba kerülnek, de ha most mégis ellentmondást érezne, akkor az intuíció az erősebb…
Oroszlán
Nagyon szép napja lehet, ha nyitott mások felé, és kimondja, amit gondol és érez. Ha még keresi a párját, engedje be az ajtón, aki most kopogtat. És persze nemcsak fogadni, adni is kell az érzésekből…
Szűz
Csütörtökön valaki meglepheti azzal, ahogyan megosztja önnel az érzéseit, gondolatait. Lehet, eddig nem álltak ennyire közel egymáshoz. Ebből viszont mélyebb barátság is szövődhet, ha ön is elég nyitott és pozitív az irányába.
Mérleg
Csütörtökön a víz-elemű bolygók (Nap és Vénusz) sok érzelmet jeleznek. Ne lepődjön meg, ha ma a szokásosnál is könnyebben meghatódik. Eközben a megérzései is felerősödnek. Most nagyon jók a sugallatai, meglátásai, figyeljen mindenképpen a belső hangra.
Skorpió
A Vénusz ma belép az ön jegyébe. Ez nem csak azt a jó hírt hozza, hogy népszerűbb lesz, hanem azt is, hogy szerencsésebb is. Pénz, nyeremény, jó üzlet, sok minden lehetségessé válik. Úgy fogja érezni a következő hetekben, hogy fontosabb ügyekben önnek lejt a pálya.
Nyilas
A Marssal a jegyében ne csodálkozzon, ha nagyobb siker várja, mint ahogyan számított rá, vagy több pénzhez, esetleg dicsőséghez jut, mint amit eredetileg gondolt. Bárhogyan is lesz, most ne kérdőjelezze meg a szerencséjét!
Bak
Úgy hozza az élet, hogy ki kell állnia magáért, és központi szerepet kell vállalnia, ha azt szeretné, hogy a dolgok úgy történjenek, ahogyan azt elképzeli. Nem kell azonban ettől túlságosan félnie, hiszen minden képessége megvan ehhez.
Vízöntő
Ma lehetséges egy meglepetés, amely az egész környezetét érinteni fogja, és befolyással lehet az elkövetkező időszak programjaira. Talán egy bejelentés vagy egy váratlan fordulat hozza mindezt, ami alaposan felkavarja az állóvizet ön körül.
Halak
A kis szerencse bolygója, a Vénusz belép a Skorpióba, ami önnek nagyon kedvező hatás. Most nagyon jól működik a hatodik érzéke. Ha állást keres, találhat egy igazán megfelelőt. A Skorpió energiák a következő hetekben az ön malmára hajtják a vizet!
