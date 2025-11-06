Ez a két csillagjegy ma elképesztően szerencsés lesz

Izgalmas, kedvező fordulatokat ígér ez a csütörtök. Skorpió és Nyilas: ez a két csillagjegy ma baromi szerencsésnek érezheti magát, de előreláthatóan a többi csillagjegy szülötteinek sem lesz oka panaszra.

Napi horoszkóp, 2025. november 6., csütörtök – ez a két csillagjegy ma a szerencse gyermekének érezheti magát

Kos

A csütörtöki nap mintha „kárpótlás” lenne a szerdai telihold feszültségeiért. Minden adott hozzá, hogy eredményes és elégedett legyen. A Neptunusz most arra emlékezteti, hogy a megérzései még sosem csapták be… Ma sem fogják!

Bika

A Bika Hold ma gyakorlatilag csak szuper fényszögeket kap. Felébrednek a rejtett képességei, és ma szuper megérzései, meglátásai, sugallatai támadhatnak. Hagyja működni a hatodik érzékét! Ehhez csak annyi kell, hogy picit lelassítson, és befelé is figyeljen.

Ikrek

A Hold eleinte a Bika jegyében jár, majd átlép az ön jegyébe, és egy nagyon kedvező fényszöget zár be a Neptunusszal, az intuíció, az álmok bolygójával. Most nagyon jó érzékkel, antennákkal tapogatja le, mi jár a másik fejében, mik a valódi motivációi.

Rák

A Vénusz ma átlép a Skorpióba. Emiatt különösen fontos megengednie, hogy az érzései, megérzései vezessék, és figyeljen is rájuk, amikor egy döntést kell meghoznia valakivel kapcsolatban. Persze az ideális az, ha a józan ész és az érzések összhangba kerülnek, de ha most mégis ellentmondást érezne, akkor az intuíció az erősebb…

Oroszlán

Nagyon szép napja lehet, ha nyitott mások felé, és kimondja, amit gondol és érez. Ha még keresi a párját, engedje be az ajtón, aki most kopogtat. És persze nemcsak fogadni, adni is kell az érzésekből…

Szűz

Csütörtökön valaki meglepheti azzal, ahogyan megosztja önnel az érzéseit, gondolatait. Lehet, eddig nem álltak ennyire közel egymáshoz. Ebből viszont mélyebb barátság is szövődhet, ha ön is elég nyitott és pozitív az irányába.

Mérleg

Csütörtökön a víz-elemű bolygók (Nap és Vénusz) sok érzelmet jeleznek. Ne lepődjön meg, ha ma a szokásosnál is könnyebben meghatódik. Eközben a megérzései is felerősödnek. Most nagyon jók a sugallatai, meglátásai, figyeljen mindenképpen a belső hangra.