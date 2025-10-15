Az emberi testnek van egy „rejtett” hatodik érzéke – és ez létfontosságú az egészségünk szempontjából

Az interocepció teszi lehetővé, hogy az agy folyamatosan figyelje a szervezet működését: mikor kell levegőt venni, enni, inni, vagy mikor küzd a test fertőzéssel. A kutatók szerint az interocepció éppoly fontos, mint a látás vagy a hallás, mégis alig értjük, hogyan működik. Az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet (NIH) 14,2 millió dollárral támogatja a Scripps csapatát, hogy feltérképezze ezt a rejtett hatodik érzéket.

A hatodik érzék az interocepció, vagyis a test belső állapotának érzékelése

A projekt célja egy idegi atlasz elkészítése, amely megmutatja, hogyan kapcsolódnak a belső szervek – például a szív, a tüdő és a gyomor – az érzőidegekhez.

Az interocepció az egészség szinte minden aspektusát befolyásolja, mégis keveset tudunk róla

– mondta Xin Jin professzor, a kutatás vezetője a Daily Mail szerint.

A hatodik érzék belső jelekkel dolgozik

Az interocepció abban különbözik az öt klasszikus érzéktől, hogy nem külső ingereket, hanem belső jeleket dolgoz fel. A szenzoros neuronok a test mélyén, a szervek falában találhatók, és közvetlenül továbbítják az információt az agyba. Így érzékeljük például az éhséget, a szomjúságot, a testhőmérsékletet vagy a pulzust.

A kutatások szerint az interocepció zavarai összefügghetnek többféle betegséggel: autoimmun problémákkal, krónikus fájdalmakkal, magas vérnyomással és mentális zavarokkal is. Jennifer Murphy és Freya Prentice, a londoni Royal Holloway Egyetem kutatói szerint az interocepció a mentális egészség kulcsa. Az érzelmek, a döntéshozatal és a szociális viselkedés mind ezen a belső érzékelésen alapulnak. Ha a rendszer hibásan működik, az hozzájárulhat szorongáshoz, depresszióhoz vagy evészavarokhoz.

A Scripps-projekt célja megérteni, hogyan tartja az agy egyensúlyban a testet, és mi történik, ha ez a rendszer felborul. A kutatók szerint a felfedezés nemcsak az emberi érzékelésről alkotott képet változtatja meg, hanem új utakat nyithat a fájdalom, a stressz és a mentális betegségek kezelésében is.