Figyelmeztet a szakember: az okostelefon ezt az 5 kárt okozza az agyban

Egy neurológus komoly figyelmeztetést adott ki a túlzott okostelefon-használattal kapcsolatban, mivel az szerinte károsíthatja az agyat. A szakember arra kéri az embereket, hogy csökkentsék a képernyő előtt töltött időt, hogy az agy megkaphassa a szükséges pihenőt.

Fotó: Unsplash

Az Institute of Practitioners in Advertising kutatása szerint a 15 év feletti britek naponta átlagosan három óra 21 percet töltenek a telefonjukkal. A készülékek megkönnyítik a kommunikációt, a naptárhasználatot és a bankolást, de közben komoly problémákat is okozhatnak – írja a Mirror.

Dr. Baibing Cheng, ismertebb nevén Dr. Bing a TikTokon osztotta meg aggályait. Figyelmeztetett, hogy a túlzott görgetés ötféle problémát idézhet elő az agyban.

Minden egyes húzás az Instagramon vagy a TikTokon apró dopaminlöketet ad – ez az agy jutalomanyaga. Idővel az agy elkezdi a gyors, újdonságszerű ingereket kívánni a hosszabb, fókuszált tevékenységek helyett, és ha ezt túl gyakran tesszük, az olyan, mintha az agyat az azonnali kielégülésre tréningeznénk

– mondta a neurológus.

A második jelenség, amit Dr. Bing kiemelt, a figyelemcsökkenés.

A folyamatos újdonságáradat arra készteti a prefrontális kérget, hogy egyikről a másik dologra ugorjon, és egy idő után a való élet túl lassúnak tűnik. Ezért válik hirtelen lehetetlenné egy könyv elolvasása vagy egy előadás végighallgatása.

A szakember szerint a harmadik hatás a kreativitás csökkenése. A folyamatos külső ingerek leállítják az agy úgynevezett „alapértelmezett hálózatát” – ez az a rendszer, ami akkor aktiválódik, amikor az ember elmélyülten gondolkodik vagy reflektál. „Ha az elme nem kap pihenőt, nem születnek igazán kreatív gondolatok” – magyarázta.

A negyedik probléma az érzelmi érzéketlenség. Dr. Bing szerint a gyors, váltakozó érzelmi tartalmak – sokkoló, majd vicces, szomorú, aztán boldog videók – eltompítják az agy insuláris és limbikus reakcióit, ami végül érzelmi kimerüléshez vezethet.

Az ötödik hatása az okostelefonnak a szorongás fokozódása

Az agy nincs felkészülve a megállás nélküli újdonságra, ezért a folyamatos váltogatás kimeríti a munkamemóriát és túlterheli a stresszrendszert. Ezért érezzük magunkat idegesnek, mégis szellemileg kimerültnek órákon át tartó görgetés után. Talán ez a videó jel arra, hogy hagyd abba a görgetést, és adj egy kis pihenőt az agyadnak

– mondta a szakember