Meglepő eredményt hozott az iPhone 80%-os töltési kísérlete

A technológia fejlődésével a modern készülékek gyorsabban töltenek és hosszabb ideig bírják, még akkor is, ha egyszerre számos feladatot végzünk rajtuk. Az Apple azonban hírhedt arról, hogy iPhone készülékei nem mindig nyújtanak kielégítő akkumulátor-üzemidőt, noha a cég évek óta próbál ezen javítani. Sok felhasználó ezért különféle módszerekkel próbálja növelni a készülék élettartamát – például azzal, hogy soha nem engedik 100 százalékra feltölteni, és nem hagyják hosszasan a töltőn, miután elérte a teljes töltöttséget.

Egy nő meglepte az embereket azzal, hogy egyéves kísérletet végzett az iPhone-ja akkumulátorán. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Ez derült ki az iPhone-ról

Az újabb modellekben, például az iPhone 14-től kezdődően már be lehet állítani egy töltési korlátot 80 és 100 százalék között. Egy iPhone 16 Pro Max tulajdonosa kíváncsi volt, hogy ez valóban jót tesz-e az akkumulátor egészségének, ezért egy kísérletet indított. A Mac Rumors fórumon számolt be arról, hogy először az iPhone 15-tel próbálta ki a módszert, majd az újabb modellel is megismételte a kísérletet - írja az Unilad.

Elmondása szerint a telefont mindig legfeljebb 80 százalékig töltötte, és igyekezett elkerülni, hogy 20 százalék alá merüljön. Váltakozva használt vezeték nélküli és USB-C töltést. A nő szerint a módszer otthon megfelelően működött, de amikor úton volt, és például kamerát vagy GPS-t használt, gyakran nem bizonyult elegendőnek az akkumulátor-kapacitás.

A posztban közzétett eredményei alapján az akkumulátor egészsége 299 töltési ciklus után 94 százalékos kapacitáson állt. Ezt átlagosnak értékelte, függetlenül a töltési szokásoktól.

Két évnyi adatom van arról, hogy az iPhone-t 80 százalékos töltési korlátra állítottam, és nem gondolom, hogy megérte

Példaként említette, hogy egyik kollégájának, aki ugyanilyen modellt használ, de nem alkalmazta a 80 százalékos korlátozást, 308 ciklus után 96 százalékos maradt az akkumulátor kapacitása.

A nő végül közölte, hogy most már egy iPhone 17 Pro Max készüléket használ, és ezzel is el fog végezni egy újabb, egyéves kísérletet a töltési korláttal kapcsolatban.