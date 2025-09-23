Azonnal állítsd át az iPhone-odat! Ha nem teszed, hatalmas veszélyben leszel

Újabb és újabb trükkökkel próbálkoznak a hackerek, hogy hozzáférjenek az okostelefonunkhoz, és végső soron a bankszámlánkhoz. Nem elég, hogy folyamatosan ébernek kell lennünk, és át kell látnunk az üzenetben, e-mailen, netán felugró ablakok által érkező átverések miatt, már egy egyszerű USB-kábelben sem bízhatunk! Szerencsére az Apple is tudja, mekkora a veszély, így az újabb iPhone-okon már külön védelmet iktattak be. Sajnos azonban ezt mi magunknak kell aktiválnunk, így ha egy fontos beállítást nem végzünk el, akkor hatalmas bajba kerülhetünk – figyelmeztetnek a szakértők. De hogy miért is kell egy egyszerű adat- vagy töltőkábeltől is tartani, és mivel védhetjük magunkat? Eláruljuk!

Új beállítás véd az iPhone-okon a hackerek trükkje ellen Fotó: Pexels

Ezt állítsd át az iPhone-odon, hogy biztonságban legyél!

A hackerek számtalan trükköt találtak ki arra, hogy vagy mi adjuk meg nekik önként a titkos adatainkat, vagy pedig mi magunk telepítsünk a mobilunkra valamilyen vírust – persze a tudtunkon kívül. Egy levélben érkező kihagyhatatlan ajánlat, netán egy figyelmeztetés, hogy feltörték a Facebook-oldalunkat vagy épp maga a Meta akarja azt elvenni tőlünk, esetleg egy hatósági megkeresés – ezek a leggyakoribb trükkök, amivel a kiberbűnözők kattintásra ösztönöznek, aminek a vége, hogy jön a kémvírus. Onnan már csak idő kérdése, mikor viszik az összes pénzünket. Ennél picit trükkösebb az a csapda, amibe első sorban nyaralások alkalmával sétálhatunk be: ugyanis abból is lehet baj, ha egy sima USB-kábelt dugunk be a telefonunkba, mert mondjuk nyilvános helyen töltjük azt, és épp akad ott ilyen lehetőség. A bűnözők ugyanis könnyedén rejthetnek bármilyen USB-eszközbe vírust.