Harry herceg brit útra vonatkozó követelésein felháborodott a királyi család

Harry herceg állítólag felháborította a magas rangú királyi családtagokat Meghan Markle-re vonatkozó követeléseinek sorával az Egyesült Királyságba való visszatérése előtt – állítják beszámolók az Express szerint. A 41 éves Harry júliusban készül Nagy-Britanniába látogatni a WellChild Awards miatt, valamint a 2027-es, birminghami Invictus Games előtti 12 hónapos visszaszámlálás alkalmából.

Azt még nem erősítették meg, hogy a 44 éves Meghan Markle elkíséri-e férjét, de egy forrás azt mondta a Heat Worldnek, hogy Harry „sok embert rossz irányba dörzsöl” a felesége nevében megfogalmazott „követelésekkel”. A forrás ezt mondta a lapnak:

Harry azt mondja, nincs más választása, abból kiindulva, milyen rosszul alakultak a dolgok a múltban. Az utolsó dolog, amit akar, hogy Meghan olyan helyzetbe sétáljon bele, amelyben úgy érzi, megítélik, és azt mondja, csak annyit kér, hogy alapvető tisztelettel bánjanak vele, és ne állítsák be rosszfiúnak, mielőtt bármi is történt volna.

Hozzátették, hogy miközben Harry biztosítékot akar a családjától arra, hogy Meghan tisztességes esélyt kap, a magas rangú királyi családtagok nagy része felháborodott a követeléseken.