Van még remény? Nem várt személy hozhatja el a békét Vilmos és Harry herceg között

Újabb fordulat jöhet a brit királyi család évek óta tartó viszályában: sajtóértesülések szerint ugyanis III. Károly király egyik legközelebbi alkalmazottja célul tűzte ki, hogy annyi év után kibékíti az uralkodó fiait, Vilmos és Harry herceget.

III. Károly király magántitkára elhatározta, hogy kibékíti a hercegeket / Fotó: AFP / AFP

III. Károly királynak nagy szenvedést okoz gyerekei viszálya

A háttérben állítólag Theo Rycroft, a király magántitkára mozgatja a szálakat, akit 2024 decemberében neveztek ki erre a pozícióra. Az egykori diplomata korábban a brit külügyminisztériumban dolgozott, és bennfentesek szerint rendkívül higgadt ember hírében áll, aki hamar fontos szereplővé vált a király belső körében.

Egy forrás szerint Rycroft tisztában van vele, hogy a viszály nagy fájdalmat okoz III. Károlynak, és feladatának tekinti, hogy segítsen a királynak megoldani ezt a problémát. Hozzátette, a korábbi diplomata egyenesen nevetségesnek titulálta a két fivér viszályát, és megfogadta, hogy rendezi a kapcsolatukat.

Úgy véli, itt az ideje észhez téríteni őket, és ebben teljesen igaza van

- jelentette ki a forrás.

A két herceg kapcsolata az elmúlt években teljesen megromlott, és a hírek szerint nagyanyjuk, a néhai II. Erzsébet királynő 2022-es temetése óta egyáltalán nem beszéltek egymással. A családi konfliktus különösen Harry herceg nagy port kavaró önéletrajza, a Tartalék megjelenése, valamint a királyi családot érintő nyilvános nyilatkozatai után mélyült el.

Most azonban úgy tűnik, a palota szeretné enyhíteni a feszültséget. A jelentések szerint Rycroft jó kapcsolatot ápol Vilmos herceggel, akivel több nagy horderejű eseményen is együtt dolgoztak, illetve a Buckingham-palota és a Kensington-palota is állítólag elégedett volt azzal, ahogyan a magántitkár kezelte a kényes diplomáciai helyzeteket.

Egyelőre azonban kérdéses, hogy sikerül-e valóban közelebb hoznia egymáshoz a régóta elhidegült testvéreket. Egyes királyi szakértők szerint elképzelhető, hogy Harry herceg személyesen is találkozhat az édesapjával, amikor a jövő évben ellátogat az Invictus Games eseményeire Birminghamben, ami akár az első lépés is lehetne a családi békülés felé - írja a Mirror.