Újabb fájdalmas évforduló: Károly királyt fájdalom tölti el, miközben közeleg Harry herceg fiának születésnapja

Május 6-án lesz Archie herceg hétéves, azonban a királyi szakértők szerint ez az alkalom egy újabb szomorú emlékeztető Harry herceg és édesapja, Károly király elhidegült kapcsolatára. A Kaliforniában élő Archie és a négyéves Lilibet hercegnő utoljára 2022 júniusában látták apai nagyapjukat, amikor a családjuk ellátogatott az Egyesült Királyságba Erzsébet királynő platinajubileumi ünnepségére.

Archie herceg szülinapja egy újabb szomorú emlékeztető Károly király és Harry herceg megromlott kapcsolatára

Duncan Larcombe királyi szakértő szerint Archie herceg születésnapja rávilágít a király és legkisebb fia közötti elidegenedésre. „Azt hiszem, Károly király tele van sajnálattal az egész helyzet miatt, biztosan nem akarta volna, hogy idáig fajuljon a dolog” – nyilatkozta a Mirrornak. „Arról beszélt, mennyire élvezi a nagyszülői létet.”

Hét éve a király és a királyné hivatalos ügyben járt Berlinben, Németországban, amikor a palota bejelentette, hogy Archie május 6-án, hétfőn, 05:26-kor született meg, 3,2 kilogrammal. Az uralkodó ekkor egy nyilatkozatot tett közzé a Clarence Ház oldalán, amelyben ez állt: „Nem is lehetnénk boldogabbak a hírtől, és alig várjuk, hogy találkozhassunk a babával, amikor visszatérünk.”

Bár Károly és Kamilla a múlt héten az Egyesült Államokba utazott nem találkoztak Harry herceggel és családjával.

„Biztos vagyok benne, hogy szomorúság lesz ” – mondta Larcombe a herceg közelgő szülinapjával kapcsolatban. „És ha Archie és Lilibet iskoláiban vagy óvodáiban is erről beszélnének, az biztosan kínos lenne. Ez mind a sussexiek, mind a király számára felkavaró.”

Amikor a sussexiek elmentek a királynő jubileumára, és részt vettek a Trooping the Colour-ban, egy magas rangú királyi személyiség világossá tette, hogy a király izgatottan várja, hogy időt tölthessen unokáival. Abban a szakaszban reménykedtek abban, hogy a dolgok javulhatnak, de sajnos nem így alakultak, és azóta is voltak nehézségek.

- tette hozzá a szakértő.

Károlyt gyakran fotózzák le, amint minőségi időt tölt az Egyesült Királyságban élő unokáival – a 12 éves György herceggel, a 11 éves Sarolta hercegnővel és a nyolcéves Lajos herceggel –, sőt a 2018 novemberében, 70. születésnapja alkalmából kiadott fényképen felesége, gyermekei és unokái vették körül, miközben György herceg az ölében volt.